AMD s Valve vyvíjí lepší linuxové ovladače pro konzole Steam Deck

AMD se chystá rozšířit svou přítomnost na konzolovém trhu pomocí další firmy, a to Valve, která podobně jako Sony a Microsoft využije ve svých produktech APU využívající architektury Zen a RDNA. V případě Valve Steam Deck půjde v podstatě o mobilní APU se Zen 2 a RDNA 2 doplněné o 16 GB paměti LPDDR5. To by přitom snad mělo v rozlišení displeje (800p) dosáhnout v AAA hrách na nízké až střední nastavení kvality alespoň 30 FPS, jak firma Valve slíbila, ale podrobné informace jsme se ještě nedozvěděli. Ostatně za tím bude i ten prostý fakt, že ještě zdaleka neskončil celý vývoj konzole.





Jde tu především o ten fakt, že konzole bude vybavena linuxovým systémem vybaveným softwarovou vrstvou Proton, která zajistí možnost hrát v podstatě veškeré hry z knihovny firmy Valve, čili i ty pro Windows. Jsou tu tedy dva hlavní faktory, které ovlivní výkon her. APU s moderní RDNA 2 přitom patří mezi ty pozitivní, zatímco Proton bude mít v moci běh her spíše jen zpomalovat. Pak ale můžeme zmínit také technologii FidelityFX Super Resolution, která bude jistě na konzoli k dispozici, ale zde záleží spíše na podpoře ze strany her.

AMD s Valve však nyní pracují na tom, aby hardware ve Steam Deck běžel efektivně. Půjde především o vylepšené linuxové ovladače pro jádra Zen 2. Tato práce se dle Phoronixu týká především škálování výkonu procesoru a toho, že aktuální ovladač ACPI CPUFreq nefunguje na platformách AMD příliš efektivně.

Jinými slovy jde o to, aby procesor byl schopen pružněji reagovat na potřebu výkonu a zvyšovat svůj takt, což je důležité i vzhledem k tomu, že CPU jádra se budou muset s grafikou podělit na celkovém TDP 15 W (max.).

