AMD si připsalo meziročně dvojnásobné tržby a potvrdilo vypuštěný Aldebaran

AMD se tak pochlubilo celkovými tržbami 3,85 miliard dolarů za poslední kvartál, což představuje meziroční nárůst o 99 procent a mezikvartální o 12 procent. Tržby tak v posledním roce skutečně výrazně vzrostly a je otázka, jak rychle mohou růst v příštím roce vzhledem k nedostatku výrobních kapacit. Dvojnásobek to tak už asi nebude.

Čistý zisk tak vystřelil ke 710 milionům dolarů, což je dokonce 4,5násobek v meziročním srovnání a na tom se podílely také zvyšující se marže.

AMD - výsledky za 2. kvartál (Q2) 2021 (GAAP) Q2'2021 Q2'2020 Q1'2021 meziročně mezikvartálně tržby $3,85 mld. $1,93 mld. $3,45 mld. +99% +12% hrubá marže 48% 44% 46% +4 +2 provozní zisk $831M $173M $662M +380% +26% čistý zisk $710M $157M $555M +352% +28% výnos na akcii $0,58 $0,13 $0,45 +346% +29%

Jednoznačně pozitivní je i ten fakt, že výrazně rostly obě hlavní divize firmy, čili Computing and Graphics i Enterprise, Embedded and Semi-Custom. První jmenovaná získala 2,25 miliard USD na tržbách, což je o 65 % více než před rokem a druhá 1,6 miliard, čili dokonce o 183 % meziročně navíc.

Výhled do budoucna je takový, že se očekává další mezikvartální, a tím samozřejmě i meziroční růst. AMD odhaduje tržby na 4,1 mld. USD s mezikvartálně stále stejnou hrubou marží i provozními výdaji. Projekce pro celý tento rok říká, že se tržby oproti 2020 zvednou o cca 60 procent, čili by se tak mohly pohybovat kolem 15 miliard dolarů. V tomto ohledu tak firma roste velice prudce i v porovnání s roky 2015 až 2019 , kdy tržby vzrostly "jen" ze 4 na 6,7 miliard, což představuje velice podobný procentuální nárůst, jaký si AMD nyní zajistí jen v rámci jednoho roku.

Z cesty navíc mizí překážky, které by mohly zabránit akvizici firmy Xilinx, která by se tak měla uzavřít ještě v tomto roce. Můžeme tak trošku opravit náš předpoklad o tom, že tržby v příštím roce by už nemusely růst tak prudce, neboť pokud se do nich přidají i ty, které bude generovat Xilinx, přidá si AMD ke kvartálním tržbám necelou miliardu, což bude samo o sobě výrazný přínos, který by mohl zajistit opět prudký růst nové společnosti.

A co Aldebaran? Jedná se o akcelerátory Instinct MI200 tvořené dvěma čipy 2. generace CDNA a AMD nově potvrdilo, že už je začalo dodávat svým zákazníkům. Jde pravděpodobně o první menší dodávky, ale celkově lze říci, že první MCM grafické čipy firmy AMD jsou tu, a tak bychom se snad už konečně mohli brzy dozvědět, co nabízejí, neboť krom spekulací nemáme v podstatě nic.