AMD slaví velký úspěch s AI, nicméně herní GPU Radeon jsou jak před vymřením

AMD jde poslední dobou docela ve šlépějích Nvidie. Sice mezi oběma firmami máme nějaké odlišnosti (Nvidia nedělá x86 CPU), obě dvě ale výrazně navýšily své příjmy díky technologiím spojenými s AI, které se tak výrazně odtrhly od herních GPU. V případě AMD je to ale patrné i kvůli tomu, že jeho herní GPU Radeon výrazně klesají dolů. Toto alespoň vyplynulo z posledních zveřejněných finančních výsledků za čtvrtletí Q3/24.

Ty říkají, že celé firmě se meziročně (proti Q3/23) povedlo navýšit příjmy z 5,8 na 6,82 mld. USD, což je 18% nárůst. To rozhodně není vůbec špatné. Čistý zisk pak šel nahoru dokonce o 33 % z 1,14 na 1,5 mld. USD. To je také pozitivní.

Data Center je nyní podobně jako u Nvidie tahounem celé firmy. Z loňských 1,6 mld. USD je totiž letos 3,55 mld. USD (tvoří tak 52 % příjmů celého AMD). Hovoříme tedy o 122% nárůstu. O něj se postaraly jak AI a výpočetní akcelerátory Instinct, tak i serverové procesory AMD EPYC. Provozní zisk šel z 0,31 na 1,04 mld. USD. Připomeňme, že AMD nedávno uvedlo novou sérii Jak už bylo řečeno, hlavním tahounem je AI a podobné oblasti. Divizeje nyní podobně jako u Nvidie tahounem celé firmy. Z loňských 1,6 mld. USD je totiž letos 3,55 mld. USD (tvoří tak 52 % příjmů celého AMD). Hovoříme tedy o 122% nárůstu. O něj se postaraly jak AI a výpočetní akcelerátory Instinct, tak i serverové procesory AMD EPYC. Provozní zisk šel z 0,31 na 1,04 mld. USD. Připomeňme, že AMD nedávno uvedlo novou sérii EPYC Turin i akcelerátor Instinct MI325X

Divize Client přinesla také pozitivní výsledky. Sem patří procesory Ryzen a divizi se rovněž dařilo. Příjmy se zvýšily z 1,45 na 1,88 mld. USD, provozní zisk pak šel ze 140 na 276 mil. USD. Tady se konečně začaly projevovat rostoucí prodeje procesorů Ryzen 9000 na architektuře Zen 5, AMD také vyzdvihuje své mobilní čipy Ryzen AI Pro 300, které se objevily v noteboocích mnoha známých společností.

Hotovou tragédií je ale divize, tedy herních GPU Radeon. Společnosti AMD se nejenže nedaří navyšovat tržní podíl, spíše ho velmi rychle ztrácí. Příjmy se totiž propadly o 69 % z 1,51 na pouhých 0,46 mld. USD. Více než dvoutřetinový propad je opravdu hodně vážný. Provozní zisk se dostal z 208 na pouhých 12 mil. USD. AMD zde zmiňuje propad především kvůli poklesu na konzolovém trhu. To by se ale mohlo změnit s příchodem PlayStationu 5 Pro . Nvidia v GPU dominuje a situace vznáší otazníky nad další budoucností GPU jak od Intelu, tak i od AMD. Oběma firmám se v této oblasti nedaří a podíly spíše ztrácí, než získávají. AMD nahrává alespoň úspěch u oněch konzolí (jak vůči Nvidii na poli GPU, tak vůči Intelu na poli CPU).

AMD nicméně potvrdilo, že novou architekturu RDNA 4 představí počátkem příštího roku, přičemž půjde o low-endové a mainstreamové čipy (nejvýkonnější model tak nepřekoná vlajkovou loď předchozí řady). Zapracovat má zejména na výkonu v ray-tracingu a AI úlohách. Dle mého názoru by to chtělo zapracovat také na nějaké smysluplnosti nabídky, která by mohla být transparentnější. Zatímco u Nvidie je poměrně jasné, které modely existují a kam míří, u AMD se GPU představují tak nějak všelijak, člověk ani pořádně neví, které modely vlastně existují a které ne (něco je ve dvou verzích - normální i XT, něco ne, něco dokonce ve třech), spousta modelů je specifikacemi nesmyslně blízko u sebe, aby zase jinde byly neméně tak nesmyslné mezery (platí zejména v mobilní sféře, kde jsou čtyři skoro totožné mainstreamové modely a v praxi se výrazněji nepoužívá ani jeden a pak je až obrovský skok do high-endu). Tohle by určitě také chtělo vyřešit.

Příliš se nevede ani divizi Embedded. Ta meziročně spadla o čtvrtinu z 1,24 na 0,93 mld. USD v příjmech a z 612 na 372 mil. USD v provozním zisku. Důvodem má být především normalizace skladových zásob u partnerů. Sem patří procesory Versal, Alveo, Zynq i Ryzen Embedded (ty známe např. z NASů) a EPYC Embedded.