AMD Smart Access Memory v testech, je o co stát?

Funkce Smart Access Memory je tak jednoduchá. Procesor může přistupovat k celé paměti GPU, čili k 16 GB v případě všech tří nových Radeonů, a to pochopitelně přes sběrnici PCIe. Dle požadavků k tomu krom nových Radeonů potřebujeme rovněž nový Ryzen 5000 a k tomu ještě desku oficiálně podporující PCIe 4.0. A co dostaneme za odměnu?

Server techPowerUp provedl příslušné testy Smart Access Memory na 22 hrách a už dopředu můžeme říci, že ji můžeme brát spíše jako bonus, jímž se AMD snaží lákat nové zákazníky na svou platformu. Jeho chování je logické. I v době výkonných Ryzenů 3000 se AMD muselo koukat na to, jak se Intel snaží dojit svou přetrvávající výhodu procesorů Core jako nejrychlejších herních x86 CPU. Ta už nyní v podstatě padla a AMD přirozeně chce, aby bylo co nejvíce patrné, že procesory Ryzen 5000 jsou velice vhodné pro moderní herní sestavy.

Z výsledků testů se dá říci, že Smart Access Memory může mít zanedbatelný dopad, ale na druhou stranu může novému Radeonu zajistit vedoucí pozici před GeForce RTX 3080, jak ukazují dva následující výsledky:

Dle těchto testů můžeme očekávat v průměru asi dvě procenta výkonu navíc, takže nejde o nic, co by nám citelně chybělo, pokud se rozhodneme pro Intel. Na druhou stranu jsou to dvě procenta, která nás mohou motivovat k tomu, abychom při výběru nového počítače upřednostnili právě Ryzen s Radeonem a pak nás už tato výhoda nebude stát nic.

Nyní můžeme čekat především na to, jak se bude vyvíjet téma s podporou Smart Access Memory. MSI už ohlásilo , že tuto funkci nabídne i na deskách s A520, čímž by padla podmínka rozhraní PCIe 4.0 a pak je tu ještě NVIDIA chystající si svou odpověď, která má vyžadovat z nového hardwaru snad jen kartu založenou na čipu Ampere a jinak nemá mít žádné zvláštní požadavky. Tím se pak bude samo nabízet i srovnání nárůstu výkonu s ohledem na verzi PCIe.

