AMD stále pracuje na mamutím procesoru EHP pro exascale systémy

AMD Exascale Heterogeneous Processor (EHP) se tak poprvé objevil v létě roku 2015, kdy jsme se už těšili na první procesory generace Zen. Mělo jít o obrovský složený čip, který bychom mohli označit za APU, obsahující vedle 32 procesorových jader také grafiku Greenland a paměti typu HBM. A zatímco AMD už dávno nabídlo 32jádrové procesory, o žádném produktu, který by vedle toho obsahoval také výkonnou grafiku s vlastní pamětí, jsme už poté až do dnešního dne neslyšeli.

Je ale zřejmé, že na takový produkt dosud neuzrál čas, i když by to už nemuselo dlouho trvat. Jde o využití moderních způsobů pouzdření, které už AMD víceméně zvládá, pokud jde o propojení křemíkovým interposerem a vedle toho jsou už k dispozici i výkonné paměti HBM2 , které mohou nabídnout výhledově až 4,2 Gb/s na pin, pokud jde o 3. generaci od Samsungu. Takové paměti by ve výše zobrazené konfiguraci s 4096bitovým rozhraním dosáhly propustnosti cca 2 TB/s, což by snad mohlo pro začátek stačit i pro kalibr EHP.

Problém je ale ten, že o EHP se toho zatím moc neví, a to právě i z hlediska očekávaného výkonu. Má se zde využít pouzdření X3D, dynamická správa paměti, heterogenní architektura pro hluboké učení, atd.

Pouzdření X3D bylo představeno nedávno a zatím víme jen to, že bude kombinovat 2,5D pouzdření a 3D vrstvení s TSV spoji skrz křemíkové čipy. Paměti HBM přitom jsou vrstvené už od první generace, takže lze předpokládat, že se to bude týkat i jiných čipů ve výsledném produktu, ale to se ještě ukáže.

Stejný odkazovaný článek pak ještě popisuje jistou Infinity Architecture a právě ta by se mohla skrývat pod onou dynamickou správou paměti. Ve zkratce jde o vzájemné propojení procesorů EPYC a grafických karet pomocí Infinity Fabric namísto PCIe, což umožní i to, aby CPU i GPU měly přístup do společné paměti. V rámci jednoho APU pak takový přístup dává ještě větší smysl, čili takové zařízení by už vůbec nepotřebovalo obvyklé paměti DDRx RAM, respektive ty by pravděpodobně tvořily v paměťové hierarchii až další úroveň v posloupnosti cache - HBM - RAM - SSD, atd. Nabídnout by totiž mohly něco, co HBM i přes všechen pokrok dosud nedokáží, a to mnohem vyšší kapacitu.

z patentů firmy AMD

Vypadá to tak, že AMD se pokusí přinést světu architekturu, která dokáže posunout výkon superpočítačů do éry exascale, čímž nemyslíme první "nesmělé" pokusy v podobě strojů Aurora Frontier nebo El Capitan . Poslední dva jmenované, které budou založeny na hardwaru AMD, by ostatně nic jako EHP využívat neměly. Jde až o systémy, které přijdou po nich a z této vidiny by mohla být nervózní především NVIDIA, která na rozdíl od AMD a Intelu nemá možnost, jak podobným způsobem úzce spojit výkon procesorů x86 a grafických karet. Respektive má, ale výrobci procesorů by jí to museli umožnit.

Od Underfoxe je toho na Twitteru ještě mnohem více, pokud jde o volně přístupné patenty firmy AMD. Ty popisují třeba integrování regulátoru napětí nebo způsob nakládání s daty ve vrstvených pamětech v závislosti na teplotě.

