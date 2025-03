AMD u Medusa Point s architekturou Zen 6 použije starší GPU s RDNA 3.5

Společnost AMD chystá novou architekturu procesorů Zen 6. Jedním ze zástupců by měla být např. výkonná APU Medusa Point. Ta by měla být nástupci procesorů Strix Point a Krackan Point a ačkoli potěší přechodem na novou architekturu CPU, v případě grafického výkonu nás asi až tak moc velký posun nečeká. Integrované GPU v těchto procesorech by totiž podle všeho nemělo dostat novou architekturu RDNA 4 z Radeonů RX 9070, ale zůstat stále na starší architektuře RDNA 3.5. Ta ale rozhodně není špatná, v mobilních procesorech se projevila jako dost výkonná a přitom i dostatečně efektivní.

Napovídají tomu data z GitHubu, kde se objevily zdrojové kódy ovladačů GPUOpen Driver. Ty u Device ID "Gfxlp12" náležícímu architektuře RDNA 4 totiž zmiňují "dGPU only", tedy pouze u dedikovaných GPU, nikoli integrovaných.

To také znamená, že výraznější upgrade integrovaných GPU nás čeká pravděpodobně až s uvedením nové architektury UDNA (Unified DNA), která by měla sjednotit herní a výpočetní GPU pod jednu výslednou architekturu. AMD mezi těmito koncepty přeskakuje, v minulosti něco podobného použila u GCN. To pak s výhledem na lepší výsledky opustila přechodem na RDNA a CDNA, přičemž nyní se opět s výhledem na lepší výsledky vrací na původní koncept společné architektury. Důvodem je nyní velký zájem o AI, kdy může mít unifikovaná architektura výhodu v tom, že i standardní Radeony mohou být v této oblasti zajímavější.