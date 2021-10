AMD údajně chystá 16jádrové Ryzen 7000 "Raphael-H"

Samo AMD je aktuálně spíše tajemné a informace o chystaném hardwaru nám servíruje jen výjimečně a po troškách, ale z toho, co se dostalo na povrch, už si přece jen můžeme udělat obrázek. V příštím roce mají nastoupit na trh jednak nové 7nm procesory (Warhol?), které tak stále využijí v základu jádra Zen 3, ovšem obohacená o novou V-Cache, čili výrazně rozšířenou L3 cache. Zda půjde i o něco jiného, to se teprve uvidí, nicméně právě to bude odpověď firmy AMD na Alder Lake-S.

Vedle toho se ale chystají i APU Rembrandt určená pochopitelně především do notebooků a v jejich případě se můžeme těšit především na novou grafickou generaci. Konečně už totiž do APU pro PC dorazí RDNA 2, přičemž procesorová mikroarchitektura zůstane stejná a s V-Cache či snad Infinity Cache asi bohužel nemůžeme počítat.

Nyní se ale můžeme zastavit u generace Raphael-H, která má následovat právě po Rembrandtech, neboť právě ta má dle leakerů nabídnout až 16 procesorových jader. Jde již o 5nm čipy s jádry Zen 4 a generaci, která by mohla doprovázet čipy Phoenix. Raphael-H by tak vycházely z desktopových procesorů, které mají již dostat integrovanou grafiku a my o nich můžeme uvažovat jako o řešení pro ty nejvýkonnější notebooky.

Čili AMD se ve skutečnosti může snažit ne jen nabídnout alternativu pro procesory Intelu, které běžně nabízí integrované GPU. Může jít i (nebo snad především) o snahu využít desktopové procesory také v mobilních počítačích a nabídnout v jejich rámci vysoký výkon. Ostatně i Intel chce dostat na trh své Alder Lake-S-BGA (H55) s TDP mezi 45 a 55W a především s až 16 fyzickými jádry a slabší grafikou. Ty však zřejmě nedorazí hned, neboť v první vlně by měly ty nejlepší mobilní procesory Alder Lake nabídnout 6 silných a 8 slabších jader plus silnou grafiku s 96 EU.

AMD by tak buď muselo tvořit monolitická 16jádrová APU se slabší grafikou, anebo to může pojmout právě jako dnešní i budoucí desktopové Ryzeny, čili s procesorovými čiplety, kde grafika bude nejspíše součástí I/O čipu.

Čili budoucí generace mobilních APU od AMD může nést dva produkty, které se budou od sebe svým provedením značně lišit, i když v obou případech by šlo o Zen 4 a RDNA2. To nám ale bude případně potvrzeno asi až v příštím roce a vyhlížet můžeme především lednový CES, kde by AMD mohlo alespoň naznačit, jak to bude s generací procesorů využívající Zen 4.



