AMD údajně chystá low-endové Radeony RX 7400 a RX 7300

Máme zde další nové úniky, ty se týkají grafických karet AMD. Nepůjde ale o informace o nových Radeonech RX 8000, nýbrž o rozšíření stávající řady RX 7000. Leaker Komachi_Ensaka se totiž na X (Twitteru) nechal slyšet, že se mají představit nové grafické karty na čipu Navi 33 (PCI Device ID 0x7499). Tento čip je základem Radeonů RX 7600 a v obou případech má 2048 stream procesorů. Novými grafickými kartami do party by pak měly být Radeony RX 7400 a RX 7300.



Jenže zde další konkrétnější informace už bohužel končí. Je v podstatě jisté, že Radeon RX 7400 bude mít stream procesorů než RX 7600, ale bude to 1024, 1280 nebo snad 1536? To nevíme. Pokud by náhodou AMD chtělo uvést ještě Radeon RX 7500, pak by se pro něj nabízela poslední možnost a RX 7400 by asi šlo na jednu z prvních dvou zmíněných. Otázkou také je, nakolik se sáhne na 8GB paměť na 128bitové sběrnici z modelů RX 7600. Zde je možné, že paměť dolů nepůjde a hlavní zásahy se stanou na čipu, nelze ale vyloučit třeba 6 GB a 96bitovou sběrnici (pouhé 4 GB na 64 nebo i 128bitové sběrnici zní spíše méně reálně).

Podobně tak nevíme, co má být zač Radeon RX 7300. Tady se nabízí cokoli od 640 přes 768 až po třeba 896 stream procesorů. 1024 zní už jako příliš vysoká hodnota (zejména jestli se má mezi RX 7300 a RX 7600 vejít ještě RX 7400 a případě i RX 7500). Zde už bych s 8GB pamětí nepočítal, to spíše s 6 GB na 96bitové sběrnici nebo 4 GB na 64bitové.