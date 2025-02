AMD údajně chystá Radeon RX 9070 XT s 32 GB VRAM

Radeony RX 9070 s architekturou Počátkem ledna AMD poodhalilo novés architekturou RDNA 4 , nicméně ty se na trhu stále ještě neobjevily. K dispozici budou jako Radeon RX 9070 a RX 9070 XT, přičemž v obou variantách půjde o 16GB karty s pamětmi na 256bitové sběrnici. Proslýchá se ale, že AMD chystá také variantu s větší kapacitou, možná až 32GB VRAM. Nepůjde přitom o model do profesionální řady Radeon PRO. Na druhou stranu i přesto, že má patřit do klasické herní série Radeon, nebude primárně určena pro hráče. Tak vysoké množství paměti by vzhledem k výkonu GPU ani nemělo valného přínosu.

Díky velké paměti má mířit na ty, kteří chtějí vedle hraní mít slušnou kartu na algoritmy umělé inteligence (nebo třeba jen na ně). Kapacita stále není rozhodnuta, ale vzhledem k použití čipů GDDR6 je dost pravděpodobné, že půjde právě o 32 GB. 256bitová sběrnice se běžně dosahuje pomocí 8 čipů, kde každý komunikuje přes 32bitovou sběrnici. Jenže na 32 GB by byly potřeba 4GB čipy, které ale neexistují, maximem jsou u použitého formátu GDDR6 jen 2GB čipy. Dá se ale udělat to, že každý čip může komunikovat na poloviční šíři sběrnice, tedy na 16 bitech, takže pak jich tam může být 16. A 16 čipů po 2 GB dává výsledných 32 GB.

Toto pochopitelně není potvrzeno, ale je to jedna z možností, jak by to mohlo být. Pochopitelně takové řešení nijak nepomůže propustnosti, ta zůstane totožná. Tato karta by se dle zákulisních informací měla objevit koncem prvního pololetí.