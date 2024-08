AMD údajně končí s výrobou Radeonů RX 6600

Radeon RX 6600 od AMD. Společnost měla ukončit jejich výrobu, takže producenti grafických karet s těmito čipy už podle těchto zákulisních informací další karty nevyrobí, příp. na ně spotřebují poslední skladové zásoby. V obchodech bychom tak také měli postupně očekávat to, že se skladové zásoby budou postupně tenčit a nové už nebudou přicházet. V nabídce grafických karet s architekturou RDNA 2 tak bude větší díra.

Low-end bude nadále zastupovat Radeon RX 6500 XT, který navzdory názvu, který by proti Radeonu RX 6600 neevokoval přílišný rozdíl ve výkonu, má jen 1024 stream procesorů (5,77 TFLOPS), zatímco RX 6600 jich má 1792 a 8,93 TFLOPS (tam se podepisuje o něco nižší takt). RX 6600 XT se pak může chlubit 2048 stream procesory, nicméně i tento model zmizí z nabídky. RX 6500 XT by nicméně měl mít před sebou už jen také pár měsíců života a zmizet s koncem roku. Tyto zprávy nicméně přichází z Číny, takže je možné, že tu budou trochu jiné závěry pro náš a pro čínský trh (nabídka jednotlivých čipů s mezi zeměmi odlišuje).



Otázkou zůstává, co bude nad těmito modely. V Číně by např. měl úlohu mainstreamového modelu po vypadnutí řady RX 6600 přebrat Radeon RX 6750 GRE s 2304 stream procesory. Tady v ČR nicméně můžeme pozorovat, že jakýkoli mainstream nad RX 6600 je už velmi těžko sehnatelný (ne vše, co AMD do těchto tříd nabídlo, se tu prodává, a to, co se prodávalo, je dnes jen zřídka skladem nebo v nabídce). Pro zajímavost, AMD má/mělo v mainstreamu na architektuře RDNA 2 čipy Radeon RX 6650 XT (2048 SP, 2,41 GHz, 8GB), RX 6700 (2304 SP, 2,17 GHz. 10GB), RX 6700 XT (2560 SP, 2,42 GHz, 12 GB) a RX 6750 XT (2560 SP, 2,5 GHz, 12 GB).