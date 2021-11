AMD údajně o desetinu zvýšilo ceny GPU Radeon RX 6000

Příčina je přitom zřejmá a dala by se odhadnout i bez zmínky o tom, že jde o zdražení výroby čipů v továrnách firmy TSMC. To se přitom dalo očekávat vzhledem k tomu, že TSMC už dříve avizovalo zdražení výroby , které zasáhne právě i důležité zákazníky.

Otázka je, jak to ovlivní výsledné ceny grafických karet na trhu. Zdražení GPU Radeon totiž vůbec nemusí být postřehnutelné a pokud by bylo, nedalo by se opravdu tvrdit, že ceny karet na trhu šly vzhůru právě kvůli tomu, respektive že by se nezvýšily i v případě, kdy by AMD ceny zachovalo. Ostatně grafické karty zdražují vytrvale od letošního srpna a zrovna Radeony v západních obchodech zdražily o cca 10 procent už v průběhu října. Ceny tak mohou reagovat spíše už na vývoj nabídky a poptávky na trhu, než aby byly ovlivněny výrobními náklady, které jsou někde hluboko pod tím, co platí koncoví zákazníci.