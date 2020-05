AMD ustoupilo tlaku, B450 a X470 budou podporovat i Zen 3

Původní roadmap tak vypadala takto, a majitelé desek s X470 nebo B450 tak měli vyhlídku na to, že pokud budou chtít nový procesor Ryzen 4000 (Zen 3), s největší pravděpodobností budou potřebovat i novou desku. AMD tak sice dodrželo slib dlouhodobé podpory patice AM4, jenomže k čemu to je, když to samé neplatí i pro samotné základní desky? Namísto pozitivního ohlasu, který AMD možná čekalo, se dostavily námitky, a to dost hlasité.

Včera se tak AMD ozvalo s novým stanoviskem, které zveřejnil der8auer ve svém videu. Zná následovně:

Ve zkratce jde o to, že Ryzen 4000 generace "Vermeer" nakonec budou podporovány deskami s čipovými sadami B450 a X470, čili jde už zcela jasné, že šlo pouze o zajištění podpory ze strany BIOSu. To může být problematické vzhledem k tomu, že pro všechny podporované procesory a jejich mikrokódy nemusí dané desky nabídnout dostatečnou kapacitu paměti, v níž je BIOS uložen. To je ale konec konců problém, který si musí vyřešit především výrobci desek a na AMD je pouze to, aby jim to umožnilo.

AMD tak mění svou výše uvedenou roadmap, která by tak nyní už mohla vypadat následovně:

AMD pak už ve svém vyjádření přímo potvrzuje, že bude se svými partnery pracovat na podpoře Zen 3 na deskách s AMD B450 a X470 a k dispozici budou i betaverze. Nicméně upozorňuje, že půjde jen o vybrané modely a celkově o možnost, nikoliv povinnost tuto podporu zajistit, takže to bude spíše v gesci výrobců desek.

Vedle toho se dozvídáme, že podpora Vermeer bude znamenat i to, že z řady BIOSů zmizí mikrokódy pro mnohé starší procesory, čili uživatel se bude muset před aktualizací dobře informovat o tom, zda se náhodou novou verzí nepřipraví o možnost využít procesor, který má stále nainstalovaný. Lze si představit, že právě těchto problémů se AMD původně obávalo, když se rozhodlo nepodporovat Vermeer na starších deskách.

Betaverze BIOSů pro Zen 3 budou také představovat pouze jednocestný upgrade, čili flashnout starší verzi pak už nebude možné. AMD chce také nějakým zatím neznámým způsobem zajistit, aby si dané verze BIOSů mohli stahovat pouze ti zákazníci, kteří si prokazatelně koupili procesor s architekturou Zen 3. Lze si tak představit, že ti budou muset před downloadem přinejmenším souhlasit s nějakým ujednáním a možná i zadávat kód spojený s konkrétním procesorem, uvidíme. AMD ovšem stále silně doporučuje, abychom pro Zen 3 použili nejnovější desky se sadami 500 a zároveň říká, že to už je opravdu konečná. Příští generace (Zen 4) už bude nutně vyžadovat nové desky.

Na závěr pak můžeme zmínit nezaručené informace hovořící o tom, že podpora Zen 3 bude nakonec zajištěna i na ještě starších deskách, a to alespoň na modelech s X370.

