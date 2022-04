AMD útočí benchmarky na novou grafiku Intel Arc 370M

Je to konkrétně společnost AMD, která si připravila malý test, v němž srovnává novou mobilní Intel Arc A370M se svým Radeonem RX 6500M. Nejde přitom o zcela korektní test, neboť AMD evidentně grafiku od Intelu nemělo v ruce, neboť tu používá výsledky, které tento týden zveřejnil sám Intel

Čili AMD jen vzalo nějaký notebook s Radeonem RX 6500M, zvolilo pět her, které testoval také Intel, nastavilo stejné rozlišení (Full HD) a také kvalitu. Mohlo se přitom řídit pouze tím, co prozradil sám Intel, čili tu jde buď o střední, nebo vysokou kvalitu zobrazení. Ovšem vysokou využívá pouze jedna hra, a to Strange Brigade.

Je tedy nad slunce jasné, že tyto výsledky můžeme brát pouze orientačně, a to už jen kvůli tomu, že mohly být testovány zcela odlišné scény a nikdo v AMD také nemohl vědět, co všechno se pod střední či vysokou kvalitou skrývá. Pokud Intel ve svých testech prostě jen neklikl na jisté přednastavení kvality, pak může jít třeba o odlišné nastavení antialiasingu, postprocessingových efektů, apod.

- klikněte pro zvětšení -

Přesto ale můžeme říci, že Radeon RX 6500M skutečně bude výkonnější, neboť rozdíly jsou značné. AMD se přitom dle tabulky vedle zveřejněného grafu chlubí i tím, že jeho Radeon RX 6500M s čipem Navi 24 vyráběným stejným procesem firmy TSMC (N6) dokáže zajistit vyšší výkon s využitím výrazně nižšího počtu tranzistorů, a sice 5,4 vs. 7,2 miliard.

Na to jsme se ostatně podívali už včera, takže dobře víme, že ACM-G11 coby základ pro A370M je téměř o polovinu větší čip než Navi 24, a tak má i přes stejný výrobní proces a vyšší počet tranzistorů výrazně nižší tranzistorovou hustotu. Krom toho jde ale v obou případech o karty využívající 4 GB GDDR6 a stejné TBP v rozsahu 35 až 50 W.

GPU a výrobní proces Plocha (mm2) Počet tranzistorů (mld.) Tranzistorová hustota (mil.) ACM-G11 - 6nm TSMC 157 7,2 45,9 Navi 24 - 6nm TSMC 107 5,4 50,5 Teprve uvidíme, zda to v případě desktopových modelů s tímto čipem firmy Intel nepošle do hajan naše očekávání, dle nichž má Intel na svou konkurenci zaútočit i cenou. Intel však může ve snaze protlačit se na trh výrazně zakrojit do svých marží a stejně tu půjde spíše o čip ACM-G10, který už dostupnou plochu z hlediska tranzistorové hustoty využívá efektivně. AMD si tak zjevně chtělo trošku rýpnout do marketingu Intelu , ale my budeme zvědaví spíše na nezávislé testy a jejich výsledky.

