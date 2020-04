AMD utržilo očekávanou sumu, ale výhled na zbytek roku je horší

Výsledky firmy AMD lze interpretovat tak, že tržby šly oproti předchozímu kvartálu výrazně dolů, a to o 16 procent z 2,13 na 1,79 mld. dolarů, takže o dobrý výsledek nejde. Jenomže to je velice jednoduchý pohled na věc. Jednak je důležitější či významnější meziroční srovnání a v něm šly tržby naopak nahoru o 40 procent, neboť nelze přímo srovnávat tradičně silný závěrečný kvartál roku s obvykle velice slabým prvním kvartálem.

Navíc se nedá říci, že by AMD postihla nějaká krize, neboť to očekávalo na Q1 2020 tržby 1,8 miliard dolarů plus/minus 50 milionů a do toho se s výsledkem 1,79 miliardy pohodlně vešlo. Samozřejmě to mohlo být i lepší, ale o propadu se nedá mluvit.

AMD ostatně samo přiznalo, že pandemie Covid-19 ho zbrzdila v rozletu a Lisa Su mluvila konkrétně o problémech v rámci dodavatelského řetězce a také o propadu poptávky v Číně. I na základě toho nyní firma očekává celkově nižší poptávku, neboť v tomto kvartálu už se koronavirus rozšířil do zbytku světa, takže dopady mohou být ještě horší. I tak očekává, že tržby za celý tento rok budou o čtvrtinu vyšší ve srovnání s rokem 2019.

Navíc je zatím oproti předchozímu roku nesrovnatelně lepší zisk firmy, v němž se odráží také o 5 procent vyšší hrubé marže. Ta je dokonce i o jeden procentní bod vyšší i v porovnání s koncem předchozího roku. Vše to jde na vrub především segmentu Computing and Graphics, v jehož rámci firma utržila 1,44 miliardy dolarů, což je o 73 % více než před rokem. Aktuálně ji tak táhne dolů především segment Semi-custom (meziroční pokles o 21 %), což se dalo čekat vzhledem ke slabé poptávce po konzolích Xbox 1 a PS4 v očekávání nástupu nové generace. V druhé polovině roku by ale právě i Semi-custom měla dosáhnout lepších výsledků.

V aktuálním kvartálu AMD dle předpokladu utrží 1,85 miliard dolarů (+/- 100 milionů), což by znamenalo 21% meziroční růst. Marže mohou mírně klesnout.

