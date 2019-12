AMD uvádí FEMFX, CPU knihovnu pro "deformovatelnou fyziku"

Mnozí hráči by jistě ocenili, kdyby jejich akce v herním světě měly i náležité reakce, aby dřevěný plot už neměl šanci přežít zásah raketou. Jisté pokusy už tu byly, ale v drtivé většině případů jsme prostě zůstali u toho, že okolí demolovat nejde, což pro objekty sice neplatí, ale ty můžeme s přispěním Havoku leda někam odstřelit a pokud engine usoudí, že už pobraly dost kulek/plazmy/kopanců, nechá je vybouchnout a zmizet nebo nahradí původní objekt novým poničeným. Iluze toho, že lze přeci jen ovlivnit prostředí hry, se pak může občas zajistit pečlivě naskriptovanými událostmi, kdy se opravdu zdi mohou bortit, ovšem to není ono.

Co chce ale nabídnout AMD pod technologiemi FEMFX (Finite Element Method)? Jednak je tu již zdrojový kód k dostání na Github společně s několika vzorky a pluginem pro animační software Houdini 3D a pak také plugin pro Unreal Engine 4 . My tu máme především video ukazující možnosti FEMFX a řadu detailních informací.

Můžeme se tak podívat třeba na velké žluté kačenky, které nepadají do vany, jak by měly, ale do tavicí nádoby, kde se vlivem tepla deformují. Případně je tu brokovnice schopná rozstřílet terče na kousky anebo závaží, pod jejichž dopadem se vcelku věrně deformuje automobil. To vše vychází z faktu, že objekty jsou tvořeny ze čtyřstěnných prvků a ne pouze z drátěného a jinak prázdného modelu. Každý tento prvek má vedle výchozího objemu a tvaru nadefinovány své vlastnosti pro tuhost, elasticitu a podobně, takže model se pak může dle vnějších sil či působením energie deformovat.

Můžeme tak tímto způsobem simulovat dřevo, kov, plasty, sklo či živé bytosti, které můžeme ohýbat, lámat, kroutit a tak dále. Jednotlivé objekty se samozřejmě ovlivňují navzájem a mohou také své vlastnosti postupem času měnit, aby mohl třeba virtuálně rozlitý kus železa časem ztuhnout, apod.

Zajímavé je, že knihovna FEMFX není určena pro grafické čipy, ale pro procesory, a to zvláště ty vícejádrové. V samotné tiskové zprávě se tak píše, že FEMFX těží z trendu zvyšujícího se počtu jader v procesorech, čímž si AMD pochopitelně chce hřát především svou polívku.

Nicméně zatím jde dle dostupných informací pouze o technologii a my se zatím nedozvídáme o konkrétních titulech, které by ji měly využít. To se ale může rychle změnit, ostatně příští rok tu máme nové konzole s novým hardwarem od AMD, tak proč by nemohla právě příští generace her s FEMFX počítat?

Ceny souvisejících / podobných produktů: