AMD uvádí na trh tři nové procesory Ryzen 3000 XT

Dle AMD nám tyto procesory mají oproti verzím X nabídnout o 4 až 5 procent vyšší výkon, přičemž zaujmou jejich pozici na trhu s ohledem na ceny. AMD nám to názorně ukáže v následujícím obrázku, kde však nevidíme nové ceny starších modelů. Mohlo by to tak vypadat, že staré procesory budou už jen doprodány a nové se na trhu neobjeví, ale dle VideoCardz se mají staré verze procesorů dále prodávat. Že by AMD prostě nechalo na ruce trhu, aby ceny vyřešila za ně?