AMD uvádí Radeon Pro 5000 XT: až 16 GB a 40 CU pro iMacy

AMD Radeon Pro 5000 jsou tak GPU, s nimiž se na PC s největší pravděpodobností nesetkáme, stejně jako v případě Radeonu Pro 5600M (Navi 12), který AMD přichystalo pro MacBook Pro. Nejde však o nic zásadního, co by nám mohlo chybět, ostatně to jsou stále čipy založené na první verzi architektury Navi a obsahují maximálně 40 jednotek CU, čili 2560 Stream procesorů.

Je přitom zřejmé, že AMD šlo podobnou cestou jako v případě Radeonu Pro 5600M, který má velice zajímavý paměťový subsystém s 8 GB HBM2, ale kvůli nízkému TDP jsou oslabeny takty GPU, takže i jeho výkon je nižší, než na jaký jsme zvyklí v případě řadových mobilních Radeonů řady 5000.

Zde je to podobné. Radeon Pro 5700 XT má sice ve výbavě 16 GB paměti GDDR6 s propustností 384 GB/s, zatímco Radeon RX 5700 XT se musí spokojit s 8 GB, ovšem jak ukazuje tabulka, maximální výkon verze pro je 7,6 TFLOPS v FP32. To nestačí ani na Radeon RX 5700 s jeho bezmála 8 TFLOPS, natož pak na RX 5700 XT s 9,8 TFLOPS, takže i v tomto případě AMD přikročilo k nastavení nižších taktů, což se jistě odrazí ve spotřebě. Paměťová propustnost je také u nových Radeonů Pro nižší, ale to bude pochopitelně sedět právě k jejich výkonu.

Radeon Pro 5700 je tak oproti RX 5700 už výrazně pomalejší, jenomže pak tu máme Radeon Pro 5500 XT, který je oproti RX 5500 XT naopak o chlup (0,1 TFLOPS) výkonnější. Za to bezpochyby může ten fakt, že jde o plné Navi 14 s 1536 Stream procesory a ne o osekanou verzi se 1408 SP, která se dostala do nabídky karet pro PC. Čili i nadále platí, že plné Navi 14 je exkluzivně k dispozici pro Apple.

Jako poslední tu máme Radeon Pro 5300, který mezi desktopovými kartami pro PC nemá odpovídající alternativu. Vybaven je 1280 SP ve 20 CU a nabízí 4,2 TFLOPS výkonu a 4 GB paměti.

Zákazníci firmy Apple tak získávají vlastní verze desktopových Navi, které byly jistě pečlivě vyladěny právě pro účely nových iMaců. A nelze se divit, že jejich lepší verze neposkytují takový výkon jako PC karty, stačí se podívat na útlé provedení daných počítačů, které by asi nezvládly uchladit kartu kalibru RX 5700 XT, zvláště pokud by měla mít ve výbavě ještě dvojnásobek své paměti.

Ceny souvisejících / podobných produktů: