AMD uvádí Radeon RX 9070 XT s výkonem RTX 5070 Ti za 599 USD

Na trhu s grafickými kartami to nyní bude zajímavé. AMD totiž představilo dlouho očekávané grafické karty Radeon RX 9070 a RX 9070 XT s architekturou RDNA 4. Základní Radeon RX 9070 má 56 CU (3584 stream procesorů) a 56 RT akcelerátorů, dále tu máme 112 AI akcelerátorů a dle AMD má dosahovat výkonu 1165 AI TOPS v INT4. Čip běží na frekvenci 2,52 GHz. Dále tu máme 16 GB paměti VRAM na 256bitové sběrnici. Karty využívají sběrnici PCIe 5.0 x16 a mají podporovat výstupy v podobě DisplayPortu 2.1a a HDMI 2.1b. Pokud jde o spotřebu TBP, tak ta činí 220 W.



Radeon RX 9070 XT pak přináší 64 CU (4096 stream procesorů) a 64 RT jednotek, počet AI akcelerátorů stoupl na 128. AI výkon pak stoupl na 1557 AI TOPS (u RTX 5070 Ti AMD uvádí 1406 AI TOPS, ale neurčuje přesný formát). Toto najde využití i v FSR 4. Čip běží na mnohem vyšší frekvenci 2,97 GHz. Zůstává tu 16 GB VRAM na 256bitové sběrnici a s 20Gbps čipy (propustnost 640 GB/s), je ale nutné počítat s mnohem vyšší spotřebou 304 W. Je zde 64 MB Infinity Cache 3. generace a 8 MB L2 cache. Čipy jsou vyráběny 4nm procesem od TSMC, má 53,9 miliard tranzistorů a plochu 356,5 mm2. Napájení mají v obou případech zajišťovat 8pinové konektory.

klikněte pro zvětšení

Podle AMD je nový Radeon RX 9070 XT o 2 % pomalejší ve hrách proti GeForce RTX 5070 Ti, přičemž jde o průměr ze 30 her. Zatímco však Nvidia chce za základní RTX 5070 Ti částku 749 USD a v podstatě není k sehnání, Radeon RX 9070 XT má stát 599 USD, tedy o 20 % méně. Pokud se podíváme na oficiální ceny Nvidie, mělo by to znamenat částku zhruba 18.000 Kč s DPH. Ve výsledku tak AMD nabídne za dolar o 23 % vyšší výkon než Nvidia u RTX 5070 Ti. Radeon RX 9070 je sice podstatně slabší (o 26 % nižší hrubý výkon), ale jeho cena bohužel o moc nižší není. Činí totiž 549 USD (cca 16.500 Kč s DPH). AMD asi doufá, že každý přihodí 50 USD navíc, aby získal výrazně vyšší výkon.

AMD říká, že nový Radeon RX 9070 XT má být o 38 % výkonnější než Radeon RX 7900 GRE v rozlišení 1440p a dokonce o 42 % ve 4K Ultra. Proti minulé high-endové vlajkové lodi Radeon RX 7900 XTX by novinka měla být jen lehce slabší. I standardní Radeon RX 9070 by měl překonávat Radeon RX 7900 GRE, a to o velmi slušných 21 % ve 4K, a to při nižší spotřebě 220 W proti 260 W.



Samozřejmostí je výše zmíněná technologie FSR 4, přičemž s využitím upscalingu a Frame Generation by frekvence ve hrách měla vzrůst 2,1 až 3,7krát, alespoň co se týče 7 prezentovaných her. Při uvedení na trh by FSR 4 mělo být podporováno více než 30 hrami, více než 75 by mělo přijít v průběhu roku 2025. AMD se chlubí tím, že na rozdíl od karet GeForce RTX 5000 by jeho Radeony měly být široce dostupné (to by rovněž mohlo znamenat, že se nesetkáme se scalpingem a budou tak v obchodech normální ceny), přičemž prodej začne od 6. března.