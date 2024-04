AMD uvádí Ryzen Embedded 8000 s NPU o výkonu až 39 TOPS a 10letou podporou

Společnost AMD uvedla nové procesory Ryzen Embedded 8000. Embedded procesory míří do oblastí, kde je procesor zpravidla pevně integrován do systému, přičemž v případě Ryzenů to jsou např. často úložiště typu NAS. Nová generace využívá architekturu Zen 4, výkonná integrovaná GPU na architektuře RDNA 3 a nechybí jim ani integrované NPU. To slouží k výpočtům algoritmů umělé inteligence a dosahuje zde výkonu až 39 TOPS (rozsah 16 až 39 TOPS). Instrukční L1 cache má kapacitu 32 kB na jádro, datová L1 cache má pak také 32 kB. Kapacita L2 cache je 1 MB na jádro a L3 je unifikovaná, přičemž má 16 MB pro všechna jádra dohromady. Podporovány jsou paměti DDR5-5600 s ECC.



K dispozici je 20 linek PCIe Gen4, podpora pro dva porty USB-C 4 s DP-Alt, USB-C 3.2 Gen2 s DP-Alt (10 Gbps), dále USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), tři USB 2.0 a jeden USB 2.0 se SecureBio. Vyrábí je společnost TSMC pomocí 4nm procesu s pouzdřením BGA ve formátu FP7r2 o velikosti 25×35 mm a výšce 1,38 mm. AMD slibuje výrobcům zařízení dlouholetou podporu, ta zde činí 10 let. Pokud vám výše uvedené specifikace ve většině přijdou povědomé, vězte, že jde o klasické mobilní čipy Hawk Point předělané do embedded formy. Ostatně tomu odpovídá i jejich číselné označení, které je shodné s mobilními verzemi.