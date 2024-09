AMD uvádí Variable Graphics Memory: notebookům lze uživatelsky nastavit VRAM

Paměti není nikdy dost a velikost té grafické může ovlivnit výkon i dostupné rozlišení v počítačových hrách. V případě notebooků s procesory AMD se používají hned dvě různé paměti. Tou jednou je klasická sdílená paměť, nicméně nad rámec toho je v systému ještě dedikovaná paměť přímo pro GPU. U AMD je ve výchozím stavu nastavena na hodnotu 512 MB. Pro procesory AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) nicméně nyní v ovladačích přichází nové nastavení Variable Graphics Memory, které dovoluje nastavit kapacitu této dedikované paměti. Ta se tak po restartu stane plně vyhrazenou pro potřeby GPU a systému pak bude odebrána jako RAM.



Uživatel může jako VRAM vyhradit až 75 % systémové RAM, což je překvapivě vysoké číslo a je otázkou, zda se něco takového může vůbec prakticky hodit kvůli výkonu samotných grafik v procesorech (buď by zbylo příliš málo RAM, nebo by GPU nemělo takový výkon, aby tu obří VRAM vůbec uživilo - ostatně při 32GB RAM by pro počítač zbylo 8 GB RAM a grafika by dostala 24 GB). Nastavení Medium je např. v poměru 25:75, tedy počítači zbyde stále slušných 24 GB RAM a pro grafický čip bude vyhrazeno 8 GB VRAM (a ještě se tam projeví sdílená paměť). Toto nastavení najdete v ovladačích Adrenalin pod záložkou Performance.

Větší paměť by mohla přinést ve hrách více výkonu, případně některým hrám dovolit se spustit ve vyšších nastaveních, která by předtím nebyla kvůli limitům paměti dostupná (např. Marvel’s Guardians of the Galaxy). Zatímco však AMD ve zprávě hovoří o "mírném" nárůstu výkonu, v grafech to nevidíme, protože tam se ukazuje vliv AFMF 2 i VMG zároveň, kde jde výkon ve vybraných hrách nahoru o cca 50-60 %. Samotný přínos VGM je tak nejasný. Na The Verge to vyzkoušeli na 11 hrách, přičemž průměrný nárůst byl něco přes 3 % (tam měli upscaling vypnutý v obou případech a zkoumali čistě přínos VGM).