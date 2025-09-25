Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD uvedlo EPYC Embedded 4005 včetně 65W 16jádra

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD uvedlo EPYC Embedded 4005 včetně 65W 16jádra
AMD má úspěchy se svými procesory a pro embedded sféru připravila 6 nových čipů řady EPYC Embedded 4005 s 6 až 16 jádry. I model s nejvyšším počtem jader je k dispozici také ve 65W variantě.
V nabídce procesorů AMD se nyní objevuje nová generace procesorů EPYC Embedded 4005. Jde o 4nm procesory, které mohou mít až 128 MB L3 cache a podporují instrukční sadu AVX-512. Určeny jsou už dle svého názvu pro embedded nasazení, tzn. budou součástí různých hotových zařízení, příkladem by mohly být třeba firewally a jiné síťové prvky včetně některých podnikových NASů, průmyslové řídící systémy, edge výpočty, telekomunikace, bezpečnostní nasazení. Procesory podporují paměti DDR5-5600 včetně ECC (propustnost až 89,6 GB/s), nechybí ani PCIe Gen 5 a AMD Infinity Guard. Určené jsou pro Socket AM5, je tedy možné je vyměnit ve stávajících zařízeních, mají-li stejný socket a umožňují-li to.
 
Procesor Jádra/Vlákna Základní takt Boost takt L3 cache TDP Cena
EPYC Embedded 4585PX 16/32 4,3 GHz 5,7 GHz 128 MB 170 W 699 USD
EPYC Embedded 4565P 16/32 4,3 GHz 5,7 GHz 64 MB 170 W 589 USD
EPYC Embedded 4545P 16/32 3,0 GHz 5,4 GHz 64 MB 65 W 549 USD
EPYC Embedded 4465P 12/24 3,4 GHz 5,4 GHz 64 MB 65 W 399 USD
EPYC Embedded 4345P 8/16 3,8 GHz 5,5 GHz 32 MB 65 W 329 USD
EPYC Embedded 4245P 6/12 3,9 GHz 5,4 GHz 32 MB 65 W 239 USD
 
Nabídka tedy začíná na 6jádrovém procesoru 4245P a vypíchnout z celé série můžeme asi dva procesory, které jsou dost zajímavé. V obou případech jde o 16jádrové modely. EPYC 4545P má totiž oněch 16 jader, ale současně také velmi nízkou 65W TDP. To je způsobeno velmi nízkým základním taktem 3,0 GHz, zatímco ostatní 16jádra modely mají 4,3 GHz. Další zajímavostí je 16jádrový EYC 4585PX. Ten má totiž 128 MB L3 cache, což na první pohled nedává smysl (dvě CCD by měla dát 64 MB, jako je tomu u ostatních 12 a 16jádrových čipů). Písmenko "X" v názvu nicméně napovídá, že by mohlo jít o variantu s 3D V-Cache, ačkoli to AMD explicitně nezmiňuje. Při pohledu do specifikací to totiž vypadá na stejné hodnoty (včetně frekvencí) jako u Ryzenu 9 9950X3D.
 

Diskuze (0)
