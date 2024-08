AMD uvedlo i Ryzeny 9 9900X a 9950X, výkon v aplikacích slušný, ve hrách se moc nemění

Intelu se vytýká, že se příliš hodní za výkonem na úkor spotřeby. AMD se tak snažilo s uvedením nových Ryzenů 9000 o opak, ale jak se zdá, ani to se lidem moc nelíbí. Snižovala se TDP, což tak nějak skoro všichni chtěli, to ale není zadarmo, a výsledkem je jen přiměřený nárůst výkonu. Nové procesory tak předvádí velmi pěkný nárůst efektivity, ale ne revoluční skok ve výkonu. Podívejme se tedy na výsledky několika recenzí z internetu dalších dvou nových modelů.



Nejdříve si ale novinky, jejichž prodej právě začal, představme. Ryzen 9 9900X je 12jádrový/24vláknový procesor, jehož základní frekvence byla snížena ze 4,7 na 4,4 GHz, Boost zůstal na hranici 5,6 GHz. Případný nárůst jednovláknového výkonu by tak měl jít čistě jen na vrub nové architektury. Zůstává 12 MB L2 cache a 64 MB L3 cache, pozitivní změnou je pak snížení TDP ze 170 W na 120 W.

Ryzen 9 9950X má pak 16 jader a podporu pro 32 vláken. Základní takt se snižoval ze 4,5 na 4,3 GHz, Boost frekvence zůstává na hodnotě 5,7 GHz. Stále zde máme 16 MB L2 cache a 64 MB L3 cache, nemění se ani 170W TDP. Startovní cena obou novinek je sice nižší než u Ryzenů 7000, nicméně ty v průběhu času výrazně zlevnily, takže mezi čipy zeje relativně velká cenová díra (zhruba 30 %).

v aplikacích asi jen o 4-5 % vyšší výkon, což není mnoho a ani bez limitu spotřeby to není o moc více (přidává dalších cca 3 %). Pokud se podíváme na hry ve Full HD, tak je rozdíl do 2 %. Starší 8jádrový Ryzen 7 7800X3D obě tyto novinky překonává o cca 7-8 %. Recenze na TechPowerUp ukazuje, že novinky mají v aplikacích asi jen o 4-5 % vyšší výkon, což není mnoho a ani bez limitu spotřeby to není o moc více (přidává dalších cca 3 %). Pokud se podíváme na hry ve Full HD, tak je rozdíl do 2 %. Starší 8jádrový Ryzen 7 7800X3D obě tyto novinky překonává o cca 7-8 %.

Co se týče spotřeby, tak TDP se sice v případě 12jader snižovala ze 170 W na 120 W, nicméně v aplikacích byl rozdíl podstatně menší a konkrétně šlo o snížení ze 123 W na 113 W. Potěší to, ale vzhledem k mírnému nárůstu výkonu žádný velký zázrak. Pokud se uvolnil limit spotřeby, ta šla na 142 W, ale jak víme, výkonu to moc nepřidalo. U her k zásadnímu snížení spotřeby nedošlo, ze šlo o snížení ze 104 W na 100 W. V případě 16jádra se TDP neměnila, nicméně spotřeba se v aplikacích snížila ze 149 na 135 W. Bez limitů se procesor dostal v průměru na 160 W, což je stále pod jeho TDP. Pro zajímavost, Core i9-14900K si v těchto aplikacích bral 180 W. Pokud jde o hry, tam se spotřeba snižovala ze 116 W na 104 W.

o 18-22 % výkonnější. Pokud jde o spotřebu, průměrná hodnota u 9900X se snížila ze 134 W na 118 W, maximální pak spadla z 237 na 167 W. V případě 16jádra došlo ke snížení průměru ze 142 na 137 W, což je spíše kosmetické (nezapomínejme, že zde nedošlo ke snížení TDP), maximum se pak dostalo z 237 na 202 W. Naopak Phoronix ukazuje v Linuxu výsledky velmi dobré. Tam byly nové procesory o 18-22 % výkonnější. Pokud jde o spotřebu, průměrná hodnota u 9900X se snížila ze 134 W na 118 W, maximální pak spadla z 237 na 167 W. V případě 16jádra došlo ke snížení průměru ze 142 na 137 W, což je spíše kosmetické (nezapomínejme, že zde nedošlo ke snížení TDP), maximum se pak dostalo z 237 na 202 W.

V aplikacích jsou novinky výkonnější asi o 12-14 %, což není vůbec špatné a téměř se to blíží slibovanému nárůstu IPC. Zajímavé je i to, že vlajková loď Core i9-14900K je jen o 4 % výkonnější než 9900X (který ani není vrcholem řady) a naopak vlajková loď 9950X o 24 % zašlape tento Intel do země. V případě her ve Full HD jsou pak novinky lepší o 2-8 %. I zde byly naměřeny o něco nižší spotřeby. 7800X3D opět obě novinky překonává dost výrazně. Server Tomshardware rovněž naměřil pozitivní výsledky.

Ve výsledku vidíme, že výsledky recenzí se zde hodně liší a přesnější závěry nelze úplně vyvodit (to by chtělo více recenzí), nicméně asi můžeme říci, že lze pozorovat o více než desetinu vyšší výkon v aplikacích, zatímco u her to jsou jen nízké jednotky procent.