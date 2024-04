AMD uvedlo nové procesory Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F bez iGPU

AMD se čas od času objeví zvláštní varianty, které vychází z jiných modelů než zbytek nabídky, nebo které jsou něčím odlišné než ostatní modely řady. Nedávno tak představilo V nabídce procesorůse čas od času objeví zvláštní varianty, které vychází z jiných modelů než zbytek nabídky, nebo které jsou něčím odlišné než ostatní modely řady. Nedávno tak představilo mobilní čipy bez integrovaného GPU , nyní tu máme nové desktopové modely Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F, které jsou odvozeniny rovnou dvakrát. Tyto desktopové čipy jsou totiž pocházející základem z desktopových procesorů Ryzen 7 8700G a Ryzen 5 8600G, přičemž ty už jsou samy o sobě odvozené od mobilních čipů řady Phoenix.

To tak znamená, že tu máme nižší TDP, která u obou modelů činí 65 W a je konfigurovatelná v rozsahu 45 až 65 W. Jenže zatímco Phoenix i výše zmíněné modely mají vysoce výkonné integrované GPU Radeon 780M s 12 CU, resp. 760M s 8 CU, u modelů 8700F a 8400F nenajdeme žádné GPU, tedy ani to základní. Ryzen 5 8400F dokonce přichází i o podporu pro Ryzen AI, nemá tedy ani NPU. To bylo naštěstí zachováno pro Ryzen 7 8700F, kde má výkon 16 TOPS. Obě novinky mají jedno CCD s plochou 178 mm2 a jsou určeny pro patici Socket AM5.



Ryzen 5 8400F je 6jádrovým a 12vláknovým procesorem, který je vybaven 6 MB L2 cache a 16 MB L3 cache. Jeho základní takt byl (proti 8600G) snížen o 100 MHz na výsledných 4,2 GHz, Boost pak spadl až o 300 MHz na koncových 4,7 GHz.

Výkonnějším modelem je Ryzen 7 8700F. Ten už má 8 vláken a podporu pro 16 vláken. Stoupá kapacita L2 cache paměti na 8 MB (činí tak 1 MB na jádro, jak je u Zenu 4 zvykem), L3 cache pak zůstává na 16 MB. Frekvence procesoru se snižuje o 100 MHz v základu i Boostu, spadla tedy na 4,1 GHz, resp. na 5,0 GHz.