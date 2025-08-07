>
AMD uvedlo Radeon PRO W7400 s 28 CU a spotřebou jen 55 W TBP
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD uvedlo nový základ nabídky profesionálních grafických karet. Máme tu nový Radeon PRO W7400, který zůstává na 28 CU, ale TBP spotřeba klesla na pouhých 55 W.
Pokud chcete profesionální grafickou kartu, ale nepotřebujete vysoký výkon, má tady AMD nové řešení. Je jím Radeon PRO W7400. Je to ale na dnešní poměry už dost slabé řešení. GPU je postaveno na architektuře RDNA 3 a jde v podstatě o ořezaný Radeon PRO W7500. Čip je vyráběn 6nm procesem u TSMC a má 28 jednotek CU. To znamená 28 akcelerátorů pro ray-tracing a 56 akcelerátorů pro AI. Je zde tedy 1792 stream procesorů, což ho řadí dokonce i pod Radeon RX 7600, který jich má 2048. AMD ale velmi výrazně snížilo takty, a tak tato novinka dosahuje pouhopouhých 7,9 TFLOPS v FP32. Tolik měl např. Radeon RX 5700 nebo GeForce GTX 1070 Ti. Pro zajímavost, Boost frekvence činí 1,1 GHz. Výchozí Radeon PRO W7500 přitom dle stránek AMD dosahuje 17,3 TFLOPS, jinde se ale uvádí okolo 12,2 TFLOPS. Již zmíněný Radeon RX 7600 je na 21,75 TFLOPS.
Zůstává 8 GB GDDR6 VRAM na 128bitové sběrnici, tyto čipy ale běží pouze jako 10,75Gbps, paměťová propustnost tak spadla z 256 GB/s (se 16Gbps W7500) na 172,8 GB/s. Stejně jako u výchozího modelu, ani zde není podpora pro ECC. Infinity Cache má pak kapacitu 32 MB. Karta je určena pro slot PCIe 4.0 x8 (pochopitelně poběží i x16 slotu, ale využije se jen 8 linek), má aktivní jednoslotové chlazení. To si může snadno dovolit, neboť díky sníženému výkonu spadla i spotřeba. TBP karty je totiž jen 55 W a stejně jako W7500 si vystačí s napájením z PCIe slotu. Najdeme zde 4 DisplayPorty 2.1, které zvládnou 4krát 4K nebo dokonce i 5K výstup, případně dva výstupy v 8K. Karta má 168mm délku a poloviční výšku (je nízkoprofilová).
Zdroj: wccftech.com, videocardz.com, amd.com