AMD uvedlo Threadripper s architekturou Zen 4, může mít až 96 jader

Dlouho očekávané procesory AMD Threadripper na architektuře Zen 4 přichází. AMD je oficiálně představilo a máme tu dvě řady, tedy základní modely Ryzen Threadripper 7900X pro HEDT PC a Ryzen Threadripper PRO 7900WX, které jsou určené pro výkonné pracovní stanice. Varianty Threadripper PRO 7900WX budou využívat platformu WRX90, přičemž mají podporovat 8kanálové zapojení pamětí s kapacitou až 2 TB. Celkem mají 148 PCIe linek, využitelných je 144, z toho 128 podporuje PCIe 5.0. Podporují přetaktování (neplatí pro OEM) a mají také funkce PRO pro zprávu a vyšší bezpečnost (PRO Security jako Memory Quard, Secure Processor, Shadow Stack,...)



HEDT varianty Threadripper 7900X mají maximálně 4kanálové paměti a mohou dosáhnout max. kapacity 1 TB. Počet PCIe linek se snížil na 92, využitelných je 88 a pokud jde o PCIe 5.0, tak takových linek je tu 48. Zajímavostí je to, že platforma TRX50 pro ně určená podporuje i verze PRO, v takovém případě ale nevyužijete všechny vymoženosti těchto variant. Každopádně vám to umožní překonat limit v počtu jader, kdy řada 7900X vrcholí 64jádrovým modelem, zatímco 7900WX má až 96 jader.

Přehled procesorů najdete v tabulce níže, nicméně můžeme zde zmínit, že HEDT varianty budou k dispozici od 24 do 64jádrových variant (celkem 3 procesory), mají 128MB nebo 256MB L3 cache a spotřebu 350W TDP. Maximální Boost frekvence přesahují 5 GHz u všech verzí, ty s menším počtem jader mohou až na 5,3 GHz, vrcholný 7980X pak dosahuje 5,1 GHz.

U verzí Threadripper PRO začíná už na "pouhých" 12 jádrech, nicméně dostat se lze až na 96 jader. S Boost frekvencemi je to stejné, do 32 jader včetně jde o 5,3 GHz, 64 jader a více pak znamená Boost na 5,1 GHz. Všechny modely nezávisle na počtu jader vykazují 350W TDP. Pokud jde o L3 cache, ta se podle počtu jader může pohybovat od 64 do 384 MB. Výkon má být tak vysoký, že dle AMD má 64jádrový Threadripper ušetřit až 27 minut na úloze, která by Xeonu w9-3495 trvala hodinu. Prodej novinek bude zahájen 21. listopadu.