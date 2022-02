AMD už brzy uzavře akvizici firmy Xilinx, přijde už na více než 50 mld. dolarů

AMD se tak chystá uzavřít celou akvizici firmy Xilinx, což by mělo nastat už příští týden v pondělí, čili 14. února. AMD přitom za Xilinx zaplatí vlastními akciemi, přičemž když se obchod před 16 měsíci dohadoval, firmy souhlasily s tím, že AMD za každou akcii Xilinxu nabídne 1,7234 vlastních akcií, což tehdy znamenalo, že AMD v podstatě zaplatí 35 miliard dolarů.

Od té doby ale hodnota akcií AMD prudce vzrostla, a to asi o polovinu a aktuálně se pohybuje na úrovni kolem 125 dolarů za kus. AMD tak v podstatě zaplatí za Xilinx celkem 53 miliard dolarů, ovšem pravda je, že ani akcie Xilinxu nestagnovaly a rovněž vzrostly o cca polovinu. Oněch 53 miliard dolarů přitom představuje asi třetinu aktuální tržní kapitalizace firmy AMD. Aktuální akcionáři firmy Xilinx budou nově vlastnit celkově 26 procent nového AMD a zbytek zůstane jeho akcionářům.

Právě včera také uplynula zákonná lhůta (dle Hart-Scott-Rodino Act), která dává americkým regulátorům možnost případně reagovat na chystané akvizice. Americké úřady přitom během této lhůty nic nenamítly, takže už je jasné, že AMD má zelenou a může celou akvizici brzy uzavřít, neboť vše je připraveno a není už na co čekat.

Samotné AMD uvedlo , že na uzavření akvizice asi budou stačit už jen dva pracovní dny, čili v pondělí by mělo být hotovo. Půjde tu o zásadní milník firmy, která měla před několika lety téměř už existenční problémy, z nichž se dostala především díky své nové procesorové mikroarchitektuře Zen. Její vlastnosti umožnily firmě AMD velice úsporným způsobem opět zaútočit na Intel, který v té době zrovna spěl do své nové krize, což firmě AMD rovněž velice pomohlo.

My teprve uvidíme, jak AMD dokáže využít firmu Xilinx, která se specializuje na výrobu programovatelných logických čipů (FPGA). Lze říci, že jde do jisté míry i o reakci na Intel, který sám dříve akvizoval firmu Altera, která představuje pro Xilinx největšího soupeře. Jde v podstatě o dva hlavní rivaly na poli FPGA a firmě AMD se tu otevírá cesta, jak proniknout na další trhy s hardwarem pro dohledové systémy, asistenční technologie v automotive, automatizaci provozu továren, síťové prvky SmartNIC, adaptivní SoC, vysoce výkonná FPGA, atd. Zda a kdy se některé produkty firmy Xilinx dostanou třeba mezi procesory firmy AMD či zda nějak ovlivní přímo její produktovou nabídku, to se teprve uvidí.



