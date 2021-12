AMD už prý vyrábí Zen 3+, kdy přijdou nové Ryzeny na trh?

Jako obvykle jde o informace od leakera Greymon55, který obvykle poskytuje o produktech firmy AMD přesné údaje. A dle nich by procesory, které označuje za ZEN3D, už měly být ve výrobě, přičemž obvykle pak zabere přibližně jeden kvartál, než se dostanou na trh, čili by to mohl být únor s představením během ledna. A to opět jednou ukazuje na CES 2022 a samotný začátek ledna.

V tu dobu by měl své Alder Lake-S, respektive zbytek této řady, představit také Intel, a to společně s dalšími slabšími a levnějšími čipsety. AMD má totiž nyní ještě tu výhodu, že na trhu jsou zatím ještě jen dražší procesory K a KF (ano, KF konečně již dorazily) a především tu máme velice drahé desky vybavené pouze čipsetem Z690. V lednu ale mají dorazit mnohem levnější kombinace, které ale přesto mohou Ryzenům velice zatopit

Budeme tak proto čekat na reakci firmy AMD, respektive na to, jaké nasadí ceny nových procesorů a jak případně upraví ceny těch starých. V základu ostatně v obou případech půjde o Zen 3, neboť nemáme žádné informace o tom, že by samotné čiplety měly být jakkoliv pozměněny, takže přinejlepším očekáváme trošku vyšší takty a samozřejmě slíbenou V-Cache, která "pouze" rozšíří základní kapacitu L3 cache o dalších 64 MB na čiplet.

Čili staré Ryzeny 5000 budou stále aktuální a budou plnit roli slabších a logicky levnějších modelů. Jde tak o to, zda je AMD zlevní a uvolněné cenové pozice obsadí nové modely, nebo zda ty budou rovnou dražší a o kolik. Ostatně další 7nm čip se 64 MB SRAM nebude zadarmo, stejně jako proces pouzdření, který vyžaduje obroušení obou vrstvených čipů (aby byly stejně vysoké jako původní čiplet), jejich propojení pomocí TSV a navíc ještě umístění dvou malých kousků holého křemíku, skrz nějž bude zajištěn přímý kontakt čipletu s heatspreaderem v oblasti procesorových jader.

AMD slibuje cca 15% zvýšení výkonu svých procesorů ve hrách, což je dost na to, aby mohly nové modely tvořit novou generaci. Otázka je, co V-Cache dokáže zařídit v běžných aplikacích, kde lze asi očekávat velké rozdíly v závislosti na typu zátěže.



