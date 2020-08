AMD v příštím roce: Warhol, Van Gogh a Cezanne

AMD se teprve chystá nabídnout desktopové procesory Ryzen generace Vermeer, přičemž Renoir už byly představeny, ale stále platí, že jsou oficiálně k dispozici pouze pro OEM výrobce a ne na volném trhu. I když na něm jdou (zvláště v Asii) sehnat také a s jejich využitím není problém, protože základní desky jejich podporu nabízí. My se ale podíváme na to, čím AMD odstartuje nové desetiletí.



Budou to stále 7nm čipy, což není zrovna překvapivé, ostatně 5nm proces je k dispozici od cca poloviny tohoto roku a bude trvat, než bude vyladěn tak, aby se firmě AMD vyplatil ve výrobě desktopových čipů. Generace Raphael, Rembrandt a nástupce Van Gogha (Da Vinci to prý není, ale překvapivě prý Dragon Crest ) by jej ale už využít snad měly, i když možná ne všechny.

Zajímavé je zvláště rozvětvení APU z Renoir na dvě nové generace Van Gogh a Cezanne. A vypadá to, že se dočkáme nové úrovně APU, pokud má na Renoir navazovat právě Cezanne, které z nových generací budou představovat tu slabší, i když jak se to vezme. Van Gogh totiž už slibuje jednak novou architekturu Navi 2 a navíc i podporu pamětí LPDDR5 plus CVML. To by měla být zkratka pro Computer Vision and Machine Learning, takže tu zároveň vyvstává otázka, pro jaký trh bude vůbec Van Gogh určen a zda se s ním vůbec běžně setkáme. Cezanne bude ale na druhou stranu vyzbrojen již jádry Zen 3 a právě tato řada nastoupí jako APU pro AM4.

Bude to tak již třetí várka procesorů Ryzen, která využije 7nm proces, i když možná opět nějakým způsobem vylepšený. Asi nelze očekávat, že by šlo o 7nm+ využívající EUVL. Mohou to být ale procesy N7e a N7P, to se ještě uvidí. AMD nyní již radši mluví pouze o 7nm procesech, neboť dříve použilo právě označení 7nm+, které zdánlivě jednoznačně ukazovalo právě na proces N7+ firmy TSMC, který využívá EUV. To ale AMD později popřelo s tím, že znaménko plus mělo vyjadřovat pouze to, že půjde o vylepšený 7nm proces. To se týká konkrétně generace Zen 3, která nastoupí už v procesorech Vermeer, čili dle této roadmap by Warhol měly být pouze refresh Vermeeru, díky čemuž budou moci APU konečně srovnat krok s CPU (alespoň pokud jde o Cezanne).

Ceny souvisejících / podobných produktů: