AMD v prvním kvartále 2021 zaznamenalo meziročně téměř dvojnásobné tržby

AMD tak vypustilo do světa informace o finanční situaci týkající se prvního letošního kvartálu, za nějž dokázalo téměř dvojnásobně navýšit své tržby oproti stejnému období minulého roku, ovšem mezikvartálně už to dle očekávání takový růst nebyl. Konkrétně jde o meziroční růst o 93 procent na 3,445 miliardy USD a mezikvartální o 6 procent. Rostly obě hlavní divize Computing and Graphics a Enterprise, Embedded and Semi-custom.

AMD díky tomu dokázalo meziročně více než zdvojnásobit svůj čistý zisk na 662 či 642 milionů USD (GAAP a non-GAAP¨), přičemž marže se držely na 46 % stejně jako před rokem. Na konci minulého roku byl sice čistý zisk firmy téměř 1,8 miliard (GAAP), ale za tím stojí daňové výhody, díky nimž si AMD připsalo k zisku 1,3 miliardy. Čili celkově vzato představuje první letošní kvartál oproti poslednímu loňskému mírný růst, přičemž za normálních okolností by se dal dle tradičně slabé sezóny očekávat spíše pokles.

Divize Computing and Graphics dokázala utržit 2,1 miliardy dolarů především díky procesorům Ryzen a grafikám Radeon, ostatně co jiného by to mělo zařídit. AMD se přitom může těšit z vyšší ASP, čili průměrné prodejní ceny procesorů Ryzen, což je ostatně mezi desktopy jednoduše podpořeno i tím, že mnohé levnější modely už nejsou dostupné, nebo se dají sehnat jen s obtížemi.

Za hvězdu je opět divize Enterprise, Embedded and Semi-Custom díky 286% tržbám v porovnání s prvním loňským kvartálem, za čímž jednoduše stojí prodej konzolových APU pro nové PlayStation a Xbox, zatímco v minulém roce byla tato divize naopak v útlumu.

V posledním kvartálu vyslalo AMD na trh především nové procesory EPYC 7003, jež využije celá řada platforem jako Cisco UCS rackové servery, Dell Technologies PowerEdge, HPE ProLiant, HPE Apollo, HPE Cray EX, Lenovo ThinkSystem a ThinkAgile HCI solutions i systémy Supermicro. Přišly také nové notebooky i desktopy s APU Cezanne nebo karta Radeon RX 6700 XT, takže nového hardwaru vyslalo AMD na trh dost.

Pro aktuální kvartál firma počítá s tržbami kolem 3,6 miliardy dolarů, což by znamenalo 86% meziroční a 4% mezikvartální růst a o jeden procentní bod mají vzrůst i marže. V celém tomto roce pak AMD dle odhadu utrží o polovinu více než za rok 2020, přičemž starší odhad zněl 37 %. Akcie firmy v reakci na zveřejnění této zprávy mírně vyskočily, a to o cca 3 dolary na 88,50 USD.

