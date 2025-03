AMD v prvním týdnu prodalo 10× více Radeonů RX 9070 XT než jakékoli předchozí generace

Tony Yu, manažer společnosti Asus pro Čínu, který je většinou tím, kdo je zpovídán, přebral úlohu zpovídajícího a v krátkém exkluzivním interview si popovídal s CEO společnosti AMD, Lisou Su. Tam přišla na přetřes i aktuální generace grafických karet s architekturou RDNA 4 (ve videu zhruba od 9min22s). Dle Su se při vývoji nových architektur už roky předem musí společnost rozhodnout, co budou hlavní atributy nové generace. V případě RDNA 4 a karet na ní postavených to byl především dobrý poměr ceny a výkonu. Společnost chtěla přinést vysoký výkon, ale ne za nesmyslnou cenu. High-end je sice dle Su fajn, ale málokdo si ho může dovolit. I proto RDNA 4 končí jen ve vyšším mainstreamu.

Dále dodala, že prodeje Radeonů RX 9070 XT byly fantastických úspěchem a jde o zdaleka nejprodávanější Radeon všech dob, alespoň co se prodejů v prvním týdnu týče. Řekla, že se jich prodalo 10krát tolik, co dosud nejlépe startujícímu Radeonu. K tomu jistě dopomohlo to, že je velký hlad po GPU obecně, také se o to zasadilo pozdržení zahájení prodejů, což dalo AMD čas vytvořit větší skladové zásoby. Pokud by však byly větší, jistě by šlo o ještě větší úspěch.

V poslední době byly dostupné už jen Radeony RX 9070 v základních variantách, které jsou u nás skladem i nadále, ale jejich cena bohužel výrazněji nepadá (stále začínají okolo 18 tisíc). V případě Radeonů RX 9070 XT měli čeští zákazníci v posledních týdnech smůlu, ale i tady se už situace zlepšuje a pár karet už je skladem. Dají se najít výjimky za zhruba 20 nebo 22 tisíc, nicméně většina skladových RX 9070 XT začíná až někde okolo 24 tisíc Kč s DPH.