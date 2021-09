AMD věří svým dodavatelům a očekává výrazný růst i v příštím roce

Společnost AMD je nyní již pevně ukotvena ve tchaj-wanských vodách u TSMC, na jejíchž kapacitách plně závisí, pokud jde o výrobu těch nejvýznamnějších čipů. A lze počítat s tím, že TSMC bude pro AMD i v příštích letech hlavním partnerem, který poskytne výrobní kapacity pro budoucí produkty, což mají být konkrétně technologie N6 a následně N5.

Čili AMD bude závislé na kapacitách TSMC, a přitom hlásí, že i v příštím roce chce zachovat vysoké tempo růstu, pokud jde o tržby. Jenomže pod tím se může pochopitelně skrývat cokoliv, a to i prosté zdražování či dopady akvizice firmy Xilinx , takže co se dozvíme od AMD?

Devinder Kumar (CFO, AMD) na Deutsche Bank Technology Conference 2021 prohlásil (via SeekingAlpha ), že dosavadní tempo růstu by dle jeho přesvědčení mělo pokračovat i v příštím a přespříštím roce, a to s ohledem na poptávku zákazníků a na druhé straně na partnery z řad výrobců čipů, dodavatelů substrátů, kapacit pro testování/pouzdření/balení.

Čili dle tohoto vyjádření by AMD nemělo zajistit růst tržeb bez příslušného nárůstu výroby a dodávek, ovšem i tak lze předpokládat, že AMD bude i nadále pokračovat ve své strategii, v níž preferuje výrobu dražších produktů, z nichž tak koukají vyšší tržby i marže (nelze opominout ani chystané superpočítače s výkonem v řádu Exa, které spolknou hodně procesorů a GPU).

Ostatně právě i proto na maloobchodním trhu nemáme levné moderní procesory či APU Ryzen. Obecně se AMD soustředilo především na výrobu serverových procesorů a na mobilní APU, přičemž výroba desktopových procesorů utrpěla, což bylo jasně vidět na sníženém podílu

Co by ale mohlo firmě AMD pomoci k dosažení vyšších tržeb, pokud máme na mysli možnosti vedoucí ke zvýšení objemu výroby? Nabízí se především jedna věc, a to přechod na 6nm proces v případě řady produktů, což mohou být procesory, grafické čipy a také konzolová APU. My ovšem nevíme, zda AMD získá na N6 další kapacity, nebo přechodem na nový proces zároveň bude muset opustit N7 a navýšení výroby bude plynout v podstatě jen z toho, že 6nm čipy budou o trošku menší než 7nm.

Kumar se také vyjádřil k jedné palčivé otázce, která se objevila poté, co vyšel najevo značný nepoměr mezi novými grafikami AMD a NVIDIA v rukou hráčů. Do těch se totiž dostávají zvláště GeForce a AMD se dostalo pod palbu kritiků, dle nichž prodává své karty přímo těžařům. CFO ale toto nařčení odmítl a uvedl, že poptávka ze strany těžařů byla zanedbatelná, že Radeony jsou tvořeny pouze pro hráče a že o těžaře se AMD vůbec nezajímá. Někteří jeho AIB partneři to ale mohou vidět jinak, ale to už pochopitelně není starost AMD.

AMD tak má naplánovaný další růst, což ale bude důsledek celé směsi opatření v rámci strategie, kde snad najdeme vedle výroby dražších produktů i znatelné navýšení produkce. Že by se ale brzy poptávka setkala s nabídkou, o tom nemůže být řeč.



