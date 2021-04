AMD vnadí na Threadripper se Zen 3, ukazuje výkon EPYC Milan v Cinebench

Je pochopitelné, že AMD s moderními procesory Threadripper nespěchá. Jedná se o HEDT procesory, které tradičně tvoří jen malý trh a není divu, že v této době mají spíše nízkou prioritu. AMD může jednak využít své omezené výrobní kapacity pro důležitější produkty a navíc má na trhu Threadrippery s jádry Zen 2, pro které Intel nemá a ještě řadu měsíců nebude mít konkurenci. Nemůžeme také zapomenout na vylepšené Threadrippery Pro 3000, jež byly nedávno vypuštěny na volný trh (dříve šlo o zboží jen pro OEM). Ty nabízí oproti běžným Threadripperům 3000 dvojnásobný počet linek PCIe i paměťových kanálů, takže se nedá říci, že by na HEDT procesory firma AMD zcela zapomněla.

Jenomže Ryzeny se Zen 3 už jsou na trhu coby CPU a desktopová i mobilní APU, máme tu také EPYC "Milan" se Zen 3, takže už opravdu zbývají do sbírky jen nové Threadrippery.

Nové Threadrippery by ale mohly nastoupit během letošního srpna, což vypadá jako příznivá a jinak nerušená doba pro tento nový hardware, ostatně později v tomto roce by měly přijít na trh 6nm procesory Ryzen 6000 "Warhol". A AMD nyní ukazuje, co od nich asi tak můžeme očekávat, a to pochopitelně zatím s využitím procesorů EPYC. Jde konkrétně o dvojici 64jádrových EPYC 7763 s 512 GB DDR4 RAM, která se ukázala v renderovacím testu Cinebench R23. Získala tam 113.631 bodů, což je skóre zcela mimo ligu obvyklých testů.





Test provedl Apostolos Kotsiolis (Server Performance Demo Engineer, AMD), který se s využitím testovaného dvoupaticového serveru snadno dostal do vedení žebříčku, kde jinak figurují tekutým dusíkem chlazené Threadrippery se Zen 2 anebo dvojice EPYC 7H12, což jsou rovněž ještě starší procesory Rome. Je tak zřejmé, že dva 64jádrové EPYC generace Milan musí vcelku snadno překonat dvojici EPYC 7H12 i výsledky taktovacích pokusů na jednotlivých Threadripperech. Můžeme až litovat overclockery, kteří se snažili vyhnat Threadripper 3990X nad 5 GHz, aby pak jen přišel někdo, kdo má po ruce dvoupaticový server s nejnovějšími CPU EPYC a na nich prostě jen spustil benchmark.

Ryzen Threadripper 3990X přitom standardně nabídne cca 75 tisíc bodů v CB23, čili jeho nástupce by už mohl atakovat hranici 90 tisíc bodů, čili překročení jednoho sta tisíc bodů už nebude nijak zvláštní taktovací výkon. Očekávané Threadrippery 5000 budou přitom určeny pro stávající platformy (TRX40 a/nebo WRX80) a v jejich případě (na rozdíl od Ryzenů) by už mělo jít o poslední generaci pro DDR4.

