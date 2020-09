AMD vstupuje na nové trhy: síťové produkty a jízdní kola

Podívejme se nejdříve na nová kola, která nesou dobře známou značku firmy AMD. Dle prezentovaných modelů to nevypadá, že by ta měla nějaký vyhraněný styl, neboť tu míme jednak celoodpružené kolo do terénu a hned pod ním je kolo s prostým rámem, masivním sedlem a bez přehazovačky, které se tak hodí spíše do města. Nejsou na něm také vidět žádné brzy, takže zastavit budeme moci pomocí klasického torpéda.

Pro AMD to ale bude pochopitelně spíše doplněk nabídky, než aby chtělo v této oblasti prorazit, takže nová kola najdeme mezi jinými předměty v obchodě pro fanoušky. Jde konkrétně o jednoduchý AMD Custom Cruiser a terénní AMD Custom Mountain Bike s 26palcovými koly a běžnými ráfkovými brzdami, takže ani v jednom případě to nevypadá na produkt pro nadšence. Zajímavé také je, že ať si vybereme první či druhé kolo v jakékoliv variantě, cena je vždy 299 USD.

Popojedeme ale už dále k síťovým produktům. Firmě AMD jistě neuniklo, že i počítače založené na jeho procesorech a platformách, které jsou vybaveny kartami s rozhraním WLAN, vesměs využívají řešení od Intelu.

Firma se tak rozhodla, že potřebuje vlastní řešení, nebo prostě alternativu, takže plánuje vstoupit na trh se síťovými produkty, jež mají být využity v podobě karet pro Wi-Fi 6 už v příští generaci notebooků s procesory (APU) Ryzen včetně Ryzen Pro. Samozřejmě také není vyloučeno, že se jich dočkáme na desktopových deskách pro procesory AMD.

AMD se tak pro tento účel spojilo se společností MediaTek, která vyrábí příslušné produkty, takže přinejmenším první síťová zařízení AMD budou založena na technologiích dané firmy.

