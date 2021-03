AMD vyslalo na trh nové EPYC "Milan", co nabízí?

Jednoznačnou výhodou nové generace je to, že je možné její procesory využít v systémech založených na předchozí generaci EPYC 7002 "Rome". Tím je případný upgrade velice snadný i levný, ovšem bude stát za to?

Server Hexus.net už mohl porovnat výkon systému se dvěma novými EPYC 7763, které ukázaly svůj výkon v porovnání se dvěma EPYC 7742. Jde o procesory se shodným počtem 64 jader, ovšem nový 7763 má výhodu ve 280W TDP, zatímco 7742 končí na 225 W, což se projevilo i na jeho nižších taktech. Lepší by tak bylo srovnání, kde by figuroval buď nový EPYC 7713, anebo by se ze staré generace naopak použil EPYC 7H12.