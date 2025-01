AMD vysvětluje, proč nevyrábí 16jádrový Ryzen s 3D V-Cache na obou CCD

Už nějakou dobu AMD vyrábí Ryzeny s 3D V-Cache. Nejprve se začalo u 8jádrových modelů, a ačkoli se tato přídavná cache dostala i na 12jádrové a 16jádrové modely, dosud byla vždy k dispozici na jednom z CCD, ale nikoli na obou. Slyšeli jsme požadavky na to, aby byla na obou třeba v podobě nějakého limitovaného procesoru, jenže je otázkou, zda by to mělo smysl. A Donny Woligroski z AMD v nedávném rozhovoru přiznal, že by to smysl nemělo.

Řekl, že kdyby to bylo ve hrách třeba o 2 % rychlejší, ale naúčtoval by si za to 100-150 USD navíc, asi by z toho nebyly zrovna moc pozitivní recenze, a každý by se naopak ptal, proč si vůbec něco takového kupovat a za tak málo tak moc připlácet. Pro AMD by to mělo spíše negativní efekt než pozitivní. Problémem navíc je, že v celkovém součtu by to mohl být procesor spíše pomalejší. Řekl, že by si ho sám nekoupil a ani by ho nikomu nedoporučil. Podle něj by takový procesor v benchmarcích vykázal víceméně stejný výkon jako Ryzen 9 9950X3D s 3D V-Cache na jediném CCD, přičemž ve hrách se většinou vše cpe na CCD s touto pamětí, takže ani tam by to moc nepomohlo. Jen málo her by dokázalo využít další jádra s větší pamětí na druhém CCD.

Navíc CCD s přídavnou pamětí má nižší takty, takže je docela dobře možné, že by to vícevláknovému výkonu spíše uškodilo, pokud by paměť nebyla dostatečně využita. Z tohoto pohledu je lepší 3D V-Cache na jediném CCD, kdy má uživatel k dispozici velmi výkonné 8jádro s velkou cache, zatímco u vícevláknových aplikací se ve větším zapojí i zbývajících 8 jader, která využívají výhody vyšších frekvencí.

U 12jádrového Ryzenu 9 9900X3D by to smysl už vůbec nemělo, protože tam je už dneska pro hry takto optimalizováno 6 jader s 3D V-Cache, čímž se tento procesor stává pro hry spíše horším než čistě 8jádrový Ryzen 7 9800X3D. Dávat přídavnou paměť i na druhé CCD by akorát odstřelilo cenu takového procesoru ještě výše, zatímco herní výkon by byl stále velmi podobný. Pokud je tak hraní hlavní náplní, Woligroski jednoznačně doporučuje 9800X3D. Pouze pokud je potřeba procesor také pro větší množství vícevláknové práce, ale současně je důležitý i herní výkon, pak vidí smysl v 9900X3D a 9950X3D. Nicméně nevidí takový případ užití, který by dával větší smysl 3D V-Cache na obou CCD. Řekl, že vyrobit něco takového, by sice bylo možné, ale zatím se to dělat nebude.