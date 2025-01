AMD vysvětluje, proč se RDNA 4 objeví až v březnu, může za to FSR 4

Nedávno jsme se dozvěděli, že ačkoli byla grafická architektura RDNA 4 už představena , k oficiálnímu představení grafických karet Radeon RX 9070 a RX 9070 XT dojde až později, přičemž jejich prodej má být zahájen až v březnu . Prodejcům už unikají informace o zahájení prodejů a zatím to vypadá, že by se tak mohlo stát 23. března. David McAfee nyní na sociální síti X i prozradil, co je důvodem březnového uvedení. Ještě do veletrhu CES 2025 se totiž očekávalo, že karty budou plně představeny na tomto veletrhu nebo krátce po něm a ani na pulty obchodů by jim to nemělo trvat dlouho.