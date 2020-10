AMD zaslalo prodejcům instrukce, jak zabránit scalpingu nových Radeonů

AMD si jistě dobře uvědomuje, že hlad po výkonných kartách je velký a mohou ho využít scalpeři i v případě nových Radeonů RX 6000, kvůli nimž by mohl na trhu vzniknout ještě více pociťovaný nedostatek, než jaký mohou způsobit samotní koncoví zákazníci. To ostatně pocítila také NVIDIA, i když to rozhodně nebyl její jediný problém.

AMD tak nyní rozeslalo prodejcům hromadný dopis, v němž na úvod píše právě o tom, že nejvyšší prioritou je zajistit, aby si nové Radeony mohli snadno koupit právě koncoví zákazníci. A předpokládá, že někteří zájemci mohou i pomocí botů zkoušet objednávat si velké množství karet najednou, což platí i pro nové procesory Ryzen 5000, aby ty pak byly v bazarech nabízeny za nafouklé ceny. To může snadno vést k rychlému vyprázdnění skladů i k problémům s přístupem na stránky obchodů.

Společnost AMD tak svým obchodním partnerům navrhuje několik bodů, díky nimž by se mohlo tomu všemu předejít. Jde jednak o funkce pro detekci a blokaci botů v reálném čase, což však není nijak rozvedeno, čili jde tak trošku o hraběcí radu. Dále tu máme využití CAPTCHA, což už je lepší, stejně jako stanovení limitů pro počet karet pro objednání, dále zavedení rezervačního systému s frontou a pak i dočasný přechod na ruční vyřizování objednávek nebo omezení dodávek pro resellery.

Nakonec AMD doporučuje vyhradit skladové zboží skutečně až tehdy, kdy zákazník potvrdí objednávku, aby některé karty zbytečně neseděly zablokovány ve virtuálních košících. O tom by ale zákazníci měli být správně informování, aby nebyli ukolébáni tím, že mají kartu v košíku a mohou si klidně před potvrzením objednávky odskočit. Škoda že se také nedozvíme, jak bohaté bude úvodní zásobování obchodů.

Dá se říci, že obchodníkům samotným to všechno může být v podstatě jedno, respektive jim asi těžko bude záležet na tom, kdo si naskladněnou kartu koupí. Nelze tak spoléhat na to, že si budou dobrovolně zvyšovat náklady zaváděním složitých opatření, když jim samotným navíc může nedostatek v podstatě i vyhovovat, jak se dá pozorovat díky bobtnajícím cenám nedostupného zboží. A v AMD pochopitelně nebudou tak naivní, aby si mysleli, že se tímto dopisem situace vyřeší a otázka je, zda nejde spíše o snahu zajistit si dopředu "alibi", respektive možnost poukázat na to, že AMD se už předem snažilo situaci řešit. Pravda ale je, že sama firma s tím vším nemůže moc dělat.

