AMD Zen 3 pro Vermeer dle dokumentů AMD: co nabídne?

AMD si chystá představení nových procesorů Ryzen 4000 generace Vermeer na 8. října . Ohlásilo přitom sice jen Zen 3 a ne konkrétní řadu, ale i z doprovodných snímků je naprosto jasné, že to budou desktopová CPU.

Rodina AMD Vermeer Desktop CPU, jiným označením také AMD Family 19h Model 21h B0, bude dle uniklého dokumentu původem od AMD nabízet až dvě CCD (Core/Cache Complex Die, čili čiplet) a jedno IOD (I/O Die). To se očekávalo a bylo by velké překvapení, pokud by to mělo být jinak.

Dále nám aktuální informace potvrzují, že jedno CCD už bude mít rovněž jedno CCX a ne dvě, čímž tak CCX v podstatě zaniknou. To by možná mohlo znít jako špatná věc, ale ve skutečnosti je tomu naopak. Celý čiplet bude jednotný a zahrnovat bude 8 jader, které budou mít přístup do společné paměti L3 cache. CCD se tak už konečně bude chovat jako jedna celistvá jednotka a ne jako dvě čtyřjádrové, co má i svůj dopad na správu procesů a výkon. A samozřejmé je, že každé jádro bude podporovat i SMT, takže z toho vyplývá, že nám tu zůstává maximální konfigurace 16 fyzických jader a 32 logických, jako má i Ryzen 9 3950X.

Každé jádro Zen 3 má mít stále 512 kB L2 cache, takže 4 MB v jednom CCD a k tomu pak 32 MB L3 cache pro všech osm jader. Vermeer také dostanou vylepšený paměťový subsystém z hlediska objemu podporované RAM, ale to bude naprosté většině lidí jedno, neboť jde o 512 GB RAM na kanál a celkem pak 1 TB (ECC) paměti DRAM. Co se týče výkonu, oficiálně tu zůstává DDR4-3200.

Dále máme ve zdroji vypsána i další podporovaná rozhraní či hardware jako SMBus, USB 3.1 Gen2, SGPIO, ACPI, atd.



Celkově se tak můžeme těšit na až 16jádrové Vermeer, jejichž pokrok bude tkvět především v upravené architektuře, která poskytne vyšší výkon na takt. Samotné takty by rozhodně už také měly růst a snad se dostat i na hranici 5 GHz. Není to tak dlouho, co se objevil 4,9GHz vzorek procesoru Vermeer , takže oněch zbývajících 100 MHz snad už AMD dokáže dotáhnout. Právě IPC a takty můžeme stále považovat za největší tajemství nové generace procesorů.

