AMD Zen 3 údajně přinese více než očekávaný 17% nárůst IPC

Všichni netrpělivě čekáme na nové procesory AMD Ryzen 4000, které využijí novou architekturu Zen 3. Ta má díky inovované architektuře významně navýšit IPC, tedy výkon procesoru vzhledem k frekvenci. Už nějakou dobu se hovoří o tom, že by běžný výkon měl stoupnout o 15 až 17 %, v plovoucí řádové čárce (s desetinnými čísly) by se pak výkon mohl díky výrazně přepracované architektuře zejména u cache pamětí zvýšit až o 50 %. To jsou čísla, která dosud kolovala internetem a byla zmiňována i samotným AMD. Nyní se ale objevují nové zprávy o ještě vyšším výkonu, které je ale pochopitelně potřeba brát s rezervou.



Podle těchto úniků od blíže neurčených velkých dvou OEM partnerů, kteří měli možnost nové Ryzeny 4000 otestovat, se dozvídáme, že procesory nabízí ještě vyšší výkon, než se původně čekalo. Přesná čísla sice nepadla, ale odhady začínají hovořit o tom, že bychom se mohli dočkat až nárůstu okolo 20 %. Každopádně to začíná stále více vypadat, že dříve zmiňované nárůsty možná nebudou maximální čísla, která se občas podaří dosáhnout a obvykle by to bylo méně, ale spíše minimální čísla a obvykle by to mohlo být více.

Dále se hovoří o tom, že má frekvence nových procesorů stoupnout o zhruba 200 až 300 MHz, což by výkon nových modelů vyhnalo nahoru o dalších cca 5-8 % (celkově s nárůstem IPC tu hovoříme o číslech někde mezi 20 až 28 % navíc u nástupnických modelů). Velkým otazníkem je to, zda budou nové procesory podporovány i na jiných chipsetech než na řadě 500. I když to poslední dobou vypadalo, že spíše ne, výrobci základních desek se údajně nechávají slyšet, že by to nemusel být problém.



Ceny souvisejících / podobných produktů: