AMD: Zen 4 a RDNA 3 jsou na cestě a dorazí příští rok

Nové informace byly zveřejněny v rozhovoru s investory po zveřejnění informací o financích ve druhém letošním kvartálu . Lisa Su prostě oznámila, že "jsou stále na cestě nové generace produktů pro vypuštění v roce 2022, a to včetně procesorů Zen 4 založených na 5nm výrobním procesu a také naše GPU RDNA 3". Procesory Ryzen příští generace (Raphael) tak konkrétně zmíněny nebyly, ale můžeme s nimi s velkou pravděpodobností počítat, neboť jinak by to byly pouze EPYC. Navíc v příštím roce už bude na novou generaci Ryzenů opravdu čas, neboť pokud by nedorazily, znamenalo by to více než dvouletou prodlevu od vypuštění generace 5000.

Otázka ale byla, zda nebo spíše co AMD vmáčkne mezi aktuální a budoucí generaci, neboť firma už dříve potvrdila, že ještě letos mají na trh přijít nové produkty se Zen 3 a pamětí V-Cache, kterou ukázala na upraveném procesoru Ryzen 9 5900X. Očekávali jsme tak nejspíše menší refresh aktuální řady, který ale nakonec může dopadnout prostě tak, že budou vypuštěny lepší a výrazně dražší 12 a 16jádrové Ryzeny s V-Cache a možná i 8jádrový model. V případě nejlevnějších verzí se dalo o takovém upgradu pochybovat, takže co je nového?

Zen 4 by měly nastoupit v druhé polovině 2022, čili nejdříve za rok, ale Zen 3+, jak by se daly označit, by měly přijít na trh dříve a dle wccftech rovněž v příštím roce. Kolik jich ale bude a jaké jsou další detaily, o tom se stále můžeme jen dohadovat, přičemž dříve se mluvilo o tom, že budou vyráběny od konce tohoto roku. Na trh by tak měly dorazit až v příštím, což tedy stále platí.

A stále platí i to, že AMD je na rozdíl od Intelu stále velice skoupé na informace o svých budoucích produktech a také platí, že letos už neočekáváme žádné zásadní novinky pro PC, které by mohlo vypustit na trh. Dle očekávání půjde o další slabší verze grafických čipů RDNA 2, měly by nastoupit také Threadrippery založené na už dlouho prodávaných EPYC 3. generace a brzy odstartuje volný prodej nových desktopových APU Ryzen generace Cezanne, které už jsou rovněž k dispozici v OEM sestavách. Je tak i vcelku pochopitelné, že se firmě AMD ještě nechce moc mluvit o Zen 4 a RDNA 3, ale aspoň stručné roadmapy s výhledem do budoucna by mohly být zveřejněny.

