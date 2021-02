AMD Zen 4 na 5 nm: chystá se Phoenix a Raphael, co jsou zač?

AMD už pomalu končí se 7nm výrobním procesem ve smyslu jeho využití pro zbrusu nové produkty. Ještě nás samozřejmě čekají třeba nová GPU či procesory, ale to hlavní už bylo vypuštěno na trh, čili 7nm proces v rukou AMD už těžko něčím překvapí. Můžeme se tak upnout k následovnému 5nm procesu, který už na linkách TSMC nějaký ten pátek funguje, ovšem zatím především pro potřeby firmy Apple.

Patrick Schur nyní vypustil do světa jen dva řádky, z nichž můžeme vyčíst základní informace o nových procesorových řadách firmy AMD a ty si pak umístit do neoficiální roadmap.

Už dříve jsme věděli, že Raphael bude další generace následující po Vermeer, i když daná roadmap jako mezičlánek stále ještě ukazuje generaci Warhol, čili refresh 7nm procesorů Zen 3, respektive se mluví spíše o Zen 3+. V základních roadmapách ovšem AMD nic takového nemá, ale i tak se objevují nové zprávy o tom, že Warhol skutečně přijde, a to možná na konci tohoto roku, aby šel v ústrety novým 10nm procesorům Intel Alder Lake. Čili pokud to tak bude, na celkovou změnu platformy si ještě počkáme a v případě AMD vydržíme ještě cca rok u AM4 a DDR4.

Raphael by už ale měly být opravdu 5nm procesory s jádry Zen 4 určené pro novou patici AM5. Jak ukazuje jeho kolonka, počítá se také s integrovanou grafikou, aniž by šlo vyloženě o APU. Ovšem z podstaty dnešních procesorů AMD vyplývá, že by šlo spíše o čipletovou grafiku, která pak může být v mnoha modelech snadno vynechána. AMD by si tím tak prostě jen rozšířilo variabilitu svých procesorů, aby mohlo nabídnout i výkonné modely, které budou disponovat vlastním GPU, podobně jako je dnes třeba Core i9 základní verze (ne F).

Co se týče Phoenix, pak ten už zapadá právě mezi APU, kde máme dnes čerstvě na trhu Cezanne, následovat mají opět se Zen 3 Rembrandt, ovšem vybavené už sběrnicí PCIe 4.0 a také paměťmi DDR5, grafikou Navi 2 a tvořené 6nm procesem (opět TSMC?). Phoenix jako následující generace má být graficky orientovaným ekvivalentem pro Raphael, čili se uvažuje o jádrech Zen 4, 5nm procesu a dále pak možná už s Navi 3 a PCIe 5.0.



To všechno jsou ale zatím jen fámy či spekulace, které zrovna moc neodpovídají tomu, co AMD ukazuje v oficiálních roadmapách. Jenomže ty novější roadmapy ukazují jen obecně procesorové architektury a pokud se týkají konkrétní generace, pak je to serverová Genoa (EPYC). Nikde tak není řečeno, že vedle 5nm Zen 4 v procesorech EPYC nebudou ve stejný čas k dispozici další 7nm Zen 3 v procesorech Ryzen 6000 (Warhol), čili těšit se na desktopové Zen 4 je ještě předčasné, zvláště když se údaje ze snímku uniklého už loni v létě zatím plní.

