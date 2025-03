AMD Zen 6 by mohl přinést větší cache i více jader v CCD, vrchol možná s 24 jádry

Po architektuře Zen 5 nás čeká nová generace Zen 6, o které se už v minulosti trochu mluvilo. Nyní se objevily další zákulisní informace, které naznačují významný posun v počtu jader a kapacitách paměti cache. Tato čísla byla ale prezentována docela "zašifrovaně", takže není úplně jasné, jak to tedy nakonec bude. Podívejme se přesto, co se naznačuje. Zen 6 bude k dispozici v klasických formách Zen 6 i Zen 6c, přičemž zásadní změna nás údajně čeká u obou těchto variant. Zen 6 by si měl polepšit v počtu jader na CCD. Ten by měl vzrůst z nynější 8 jader na 12, přičemž spolu s tím vzroste i kapacita L3 cache paměti na 48 MB na CCD.

Leaker neřekl, co by to mělo znamenat pro jednotlivé modely, ale když se nad tím trochu zamyslíme, mohlo by to znamenat např. to, že by si řada x800 mohla polepšit na 12 jader, x700 možná na totéž nebo na 10. Oblíbené levné modely x600 by si snad po letech mohly polepšit z nynějších 6 na 8 jader. Každopádně tyto modely by díky tomuto měly mít 48 MB L3 cache místo nynějších 32 MB. Dá se pak předpokládat, že x900 by mohl jít nejspíš na 18 jader a x950 pak na 24 s tím, že L3 cache si polepší ze 64 na 96 MB. To jsou ale jen mé předpoklady na základě prezentovaných čísel.



Pokud jde o jádra Zen 6c, tak tady by mělo mít CCD 16 jader a jeho kapacita si má polepšit ze 32 na 64 MB L3 cache. Otázkou pak je, nakolik se pak budou lišit od Zen 6, když kapacita L3 cache na jádro bude stejná (tzn. max. 4 MB L3 cache na jádro). Patrně se tak bude lišit kapacita L2 cache na jádro.