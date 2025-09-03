AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD chystá na druhou polovinu příštího roku architekturu Zen 6. Ta má přejít na 12jádrová CCD, která budou vyráběna 2nm procesem. Polepší se ale i IOD chiplet, a to na 3nm proces.
Ve třetím čtvrtletí roku 2026 by měla být představena architektura Zen 6 a první procesory na ní postavené. Nyní se dozvídáme informace o tom, jak bude vyráběna. To, že by CCD měla přejít na 2nm proces, to už víme. Konkrétně by mělo jít o TSMC N2P místo dnešního 4nm procesu. Významně by si ale měl polepšit i IOD chiplet, u něhož se podle zákulisních informací přejde z dnešního 6nm procesu na 3nm proces TSMC N3P. To vše by mělo zvýšit efektivitu procesorů a možnosti dosahovat vyšších taktů, tedy i vyšších výkonů.
Procesory by měly dostat podporu rychlejších variant DDR5 pamětí, jejich IPC se má zvýšit o dvouciferná procenta. Hodně vysoké mají být také takty, přičemž se spekuluje o tom, že se podíváme hodně přes 6 GHz. Velkou zajímavostí, na kterou se nyní podíváme, je ale CCD a cache. Mluví se totiž o tom, že CCD si nyní polepší a z 8 jader na CCD stoupne jejich počet na 12 jader, současně by každé CCD mělo mít 48 MB L3 cache paměti. Vrcholem s 2 CCD by se tak mělo stát 24jádro s podporou 48 vláken. Vznikají nám tady tedy dva zajímavé scénáře (nelze ale vyloučit ani jiné). Prvním je, že se číslování nezmění a 24jádro dostane nové označení (10990X?). Druhým je to, že se všechny modely posunou s počtem jader nahoru.
|x600X
|x700X/x800X
|x900X
|x950X
|x990X
|Nynější stav
|6C, 32 MB
|8C, 32 MB
|12C, 64 MB
|16C, 64 MB
|-
|Scénář 1
|6C, 48 MB
|8C, 48 MB
|12C, 48 MB
|16C, 96 MB
|24C, 96 MB
|Scénář 2
|8C, 48 MB
|12C, 48 MB
|16C, 96 MB
|24C, 96 MB
|-
Jak by to tedy mohlo vypadat? Pokud by platil scénář 1, pak by si procesory nepolepšily v počtu jader, ale nabídka by se rozšířila o 24jádrový model. Většina modelů by si o 50 % polepšila ve velikosti L3 cache paměti, nicméně 12jádro by naopak šlo o 25 % dolů (poněvadž by nově bylo tvořeno jedním CCD a ne dvěma).
Pokud by platil scénář 2, všechny varianty by si polepšily v počtu jader, a to o 33 nebo 50 %, všechny by pak také měly o 50 % větší cache paměť. Který scénář myslíte, že nastane? Nebo myslíte, že to bude ještě nějak jinak?
Zdroj: wccftech.com