Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
AMD
>
AMD

AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD chystá na druhou polovinu příštího roku architekturu Zen 6. Ta má přejít na 12jádrová CCD, která budou vyráběna 2nm procesem. Polepší se ale i IOD chiplet, a to na 3nm proces. 
Reklama
Ve třetím čtvrtletí roku 2026 by měla být představena architektura Zen 6 a první procesory na ní postavené. Nyní se dozvídáme informace o tom, jak bude vyráběna. To, že by CCD měla přejít na 2nm proces, to už víme. Konkrétně by mělo jít o TSMC N2P místo dnešního 4nm procesu. Významně by si ale měl polepšit i IOD chiplet, u něhož se podle zákulisních informací přejde z dnešního 6nm procesu na 3nm proces TSMC N3P. To vše by mělo zvýšit efektivitu procesorů a možnosti dosahovat vyšších taktů, tedy i vyšších výkonů.
 
Procesory by měly dostat podporu rychlejších variant DDR5 pamětí, jejich IPC se má zvýšit o dvouciferná procenta. Hodně vysoké mají být také takty, přičemž se spekuluje o tom, že se podíváme hodně přes 6 GHz. Velkou zajímavostí, na kterou se nyní podíváme, je ale CCD a cache. Mluví se totiž o tom, že CCD si nyní polepší a z 8 jader na CCD stoupne jejich počet na 12 jader, současně by každé CCD mělo mít 48 MB L3 cache paměti. Vrcholem s 2 CCD by se tak mělo stát 24jádro s podporou 48 vláken. Vznikají nám tady tedy dva zajímavé scénáře (nelze ale vyloučit ani jiné). Prvním je, že se číslování nezmění a 24jádro dostane nové označení (10990X?). Druhým je to, že se všechny modely posunou s počtem jader nahoru.
 

 x600X x700X/x800X x900X x950X x990X
Nynější stav 6C, 32 MB 8C, 32 MB 12C, 64 MB 16C, 64 MB -
Scénář 1 6C, 48 MB 8C, 48 MB 12C, 48 MB 16C, 96 MB 24C, 96 MB
Scénář 2 8C, 48 MB 12C, 48 MB 16C, 96 MB 24C, 96 MB -
 
Jak by to tedy mohlo vypadat? Pokud by platil scénář 1, pak by si procesory nepolepšily v počtu jader, ale nabídka by se rozšířila o 24jádrový model. Většina modelů by si o 50 % polepšila ve velikosti L3 cache paměti, nicméně 12jádro by naopak šlo o 25 % dolů (poněvadž by nově bylo tvořeno jedním CCD a ne dvěma).
 
Pokud by platil scénář 2, všechny varianty by si polepšily v počtu jader, a to o 33 nebo 50 %, všechny by pak také měly o 50 % větší cache paměť. Který scénář myslíte, že nastane? Nebo myslíte, že to bude ještě nějak jinak?
 

Reklama
Reklama
Diskuze (2)|Další z rubriky:
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Dnes, Milan Šurkala8
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
29.8.2025, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Dnes, Milan Šurkala1
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Dnes, Milan Šurkala1
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Dnes, Milan Šurkala8
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Včera, Milan Šurkala1
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
Včera, Milan Šurkala
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Včera, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala10
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7