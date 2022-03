AMD zřejmě brzy představí nástupce upscalingové FidelityFX Super Resolution

NVIDIA už dlouho prosazuje svou technologii DLSS, která se dá označit za to nejlepší, co je v nabídce, ovšem na druhou stranu vyžaduje konkrétní hardware i přímou podporu konkrétních her. Teprve uvidíme, jak bude fungovat Intel XeSS, která má být rovněž založena na umělé inteligenci či strojovém učení a zřejmě ještě před ní bude představena technologie, která nastoupí za FidelityFX Super Resolution (FSR).

AMD FSR je založena na open source upscalingových algoritmech a už dnes má jistou výhodu v tom, že na rozdíl od DLSS není omezena jen na určitý hardware, čili funguje i na GPU NVIDIA či jiných, a i její zprovoznění ve hrách je jednodušší. Ovšem stále nelze mluvit o skutečně univerzální funkčnosti a hry zkrátka musí být pro FSR upraveny, takže zvláště v případě starších titulů s něčím takovým nelze moc počítat.

My ale už víme, že si má AMD chystat nástupnickou technologii Radeon Super Resolution (RSR), která by tak už univerzální být měla, čili bychom měli mít možnost si ji nastavit v ovladačích a využít i ve hrách, jež nebyly nijak upraveny.

Dozvěděli jsme se však i to, že RSR má být založena přímo na FSR, respektive že půjde v základu o to samé v univerzálně fungující podobě. AMD se ale tento měsíc na GDC 2022 (23. březen) chystá představit výsledky výzkumu "příští generace technologie pro upscaling obrazu", což zní, jako by si chystala něco skutečně lepšího než FSR v novém kabátku. Možná že to bude technologie, která se bude týkat i hardwaru příští generace karet s RDNA 3 a AMD se tu bude snažit vytvořit kvalitativně důstojného soupeře pro DLSS. Na druhou stranu by na řadě mělo být právě RSR a téma dané prezentace se má točit jen kolem programování a ne hardwaru.

Nezbývá však než si počkat na to, co bude skutečně prezentováno v přednášce Next-Generation Image Upscaling for Games.



