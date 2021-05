AMD zřejmě chystá menší refresh procesorů Ryzen Vermeer

Nový stepping procesorů obvykle neznamená změnu základních specifikací či refresh, ovšem v tomto případě zřejmě nepůjde jen o stepping, ale rovnou i o nová SKU procesorů Ryzen 5000 známých jako Vermeer. Dle Patricka Schura AMD pracuje přinejmenším na dvou nových modelech, přičemž těch bude pravděpodobně víc, neboť by bylo podivné, kdyby firma připravila jen novou verzi 16jádrového a 6jádrového modelu.

Zveřejněné informace mluví jasně:

100-000000059-60_50/34_Y



3.4 GHz (up to 5 GHz)



Stepping: B2



Cores: 16 100-000000065-06_46/37_Y



3.7 GHz (up to 4.6 GHz)



Stepping: B2



Cores: 6

Máme tu tak dva modely, a to jednak zřejmě vylepšený model Ryzen 9 5950X a vedle něj pak možnou náhradu za Ryzen 5 5600X. Ovšem zatímco 16jádrový model má oproti aktuální verzi alespoň o 100 MHz vyšší turbo, 6jádrový má identické takty s procesorem Ryzen 5 5600X, nicméně ty ještě nemusí být konečné. Bez vyšších taktů by samozřejmě nemělo smysl dávat na trh procesor Ryzen 5 5600XT a v takovém případě by šlo prostě jen o nový stepping, takže ještě uvidíme.

AMD tak může opět během léta připravit nové Ryzeny s označením XT, které by ale samozřejmě představovaly jen velice mírné zvýšení výkonu stejně jako modely XT z předchozí generace Ryzen 3000. A samozřejmě to vůbec neznamená, že by letos nemohly přijít na trh procesory Zen 3+ známé jako Warhol, neboť i loni přišly (7. července) na trh procesory Ryzen 3000 XT, a přitom již o čtyři měsíce později AMD vypustilo na trh zbrusu nové Ryzen 5000.

Nicméně o procesorech Warhol jsme dosud slyšeli jen díky uniklým roadmapám a dosud se neobjevil žádný prototyp. Jeden z prvních vzorků procesoru Vermeer se objevil právě před rokem , a to 19. května, ovšem i tak je na tyto informace ještě čas a pokud Warhol skutečně nastoupí, měli bychom o jejich vývoji vědět nejpozději v srpnu.

