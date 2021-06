Američané a jihokorejci zatím blokují prodej Magnachipu čínskému fondu

Magnachip Semiconductor Corp. není zrovna notoricky známá společnost mezi výrobci polovodičových produktů. To možná proto, že nejde o žádného světově významného výrobce, ale o odštěpek firmy SK Hynix. Společnost Magnachip vznikla v roce 2004, když se SK Hynix zbavil výroby nepaměťových čipů. Magnachip dostala do vínku také pět továren, z nichž ovšem už dvě byla nucena uzavřít. Aktuálně vyrábí analogové a smíšené obvody, mezi něž patří také DDIC pro obrazovky OLED, napájecí PMIC, MOSFETy a různé další produkty. Jedná se tak o jihokorejskou společnost, do jejíhož prodeje tak mají co mluvit především místní úřady.

O Magnachip tak má zájem soukromý čínský fond Wise Road Capital, jehož záměr ale nyní blokují Američané ve snaze odříznout Čínu od přístupu k technologiím výroby počítačových čipů a povolení nechtějí vydat ani jihokorejské úřady.

Jde tu konkrétně o Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), která nedávno požádala Magnachip o zastavení příprav na akvizici do té doby, než bude dokončeno zevrubné zkoumání. Jihokorejcům pak jde konkrétně o zmíněné DDIC pro OLED, které označili za národní poklad, jak informuje EETimes . Ostatně bez těchto DDIC se neobejde řada jihokorejských výrobců produktů s displeji typu OLED, takže je jistě pravda, že tyto produkty jsou pro hospodářství země velice důležité. Je však zajímavé, že ještě dříve než Jihokorejci kontaktovali s požadavkem na pozastavení příprav na akvizici právě Američané.

Wise Road Capital ovšem spadá pod čínského výrobce chytrých telefonů, firmu Huaqin, za níž stojí krom jiných coby investor i americký Qualcomm. Coby výrobce telefonů by tak Huaqin jistě dokázal dobře využít technologie firmy Magnachip, ovšem nevypadá to, že k tomu dostane příležitost.

Už letos v březnu přitom Magnachip prodala svou největší továrnu, která zajišťovala 70 procent produkce této firmy. Koupilo ji sdružení jihokorejských investorů za 435 milionů dolarů a poté bylo předběžně rozhodnuto o prodeji zbytku firmy čínskému fondu za 1,4 miliardy dolarů (29 USD na akcii). Na začátku června se ale objevil další zájemce, a sice Cornucopia Investment Partners, který nabídl 34 USD za akcii.



Chris Miller (Fletcher School of Law and Democracy, Tuft University) k tomu uvedl , že není zřejmé, zda se k zablokování akvizice rozhodli dříve Jihokorejci, nebo Američané, nicméně to vypadá, že ta s největší pravděpodobností nebude schválena, alespoň ne podobě dohodnuté mezi čínským fondem a firmou Magnachip. Koneckonců je tu také ještě další investor, který aktuálně nabízí vyšší sumu.

