Americká továrna TSMC může mít zpoždění kvůli Covidu i pracovní síle

Dle zdrojů serveru Nikkei Asia tak lze počítat s výrazným zpožděním začátku výroby v nově stavěné arizonské továrně, kterou jako svůj první vskutku pokročilý provoz v Severní Americe chystá tchaj-wanská společnost TSMC. Dle lidí seznámených se situací půjde o tři až šest měsíců zpoždění, a to jednak kvůli dopadům pandemie Covidu, které mohou být přímo spojeny i s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Právě ten má nyní nejvíce překážet včasnému spuštění výroby v nové továrně, což samozřejmě neznamená, že už se čeká jen na pracovníky.

Společnost TSMC také musela zvládnout pro ni neznámé překážky v podobě amerických regulací ve stavebnictví.

Na jednu stranu se sice mluví o zpoždění, ale na druhou stranu tu existují i obvyklé časové rezervy, které mohou leccos pozřít. Je tak otázka, zda výroba v nové Fab firmy TSMC opravdu odstartuje s výrazným odkladem.

Nová továrna byla ohlášena v květnu roku 2020 a o rok později v červnu bylo poprvé kopnuto do země s cílem započít masovou výrobu na začátku roku 2024. Do tohoto termínu tak chybí v podstatě ještě plné dva roky, čili od začátku stavby do spuštění běžné produkce by to mělo být přinejmenším dva a půl roku. Doma je přitom TSMC schopno postavit moderní továrnu a začít vyrábět už za cca dva roky, ale je vcelku pochopitelné, že v cizině to bude trvat déle a právě onen stanovený čas navíc by mohl být připraven pro očekávatelné problémy.

I proto se ostatně TSMC rozhodlo , že některé části arizonské továrny připraví doma na Tchaj-wanu a pak je pošle do USA, k čemuž plánovalo použít 4000 až 5000 lodních kontejnerů s náklady kolem 110 milionů dolarů jen na transport. Na druhou stranu ale může ušetřit na transportu mnohých výrobních zařízení, která vyrábějí americké firmy jako Applied Materials, KLA a LAM Research a která logicky mohou být zaslána přímo do Arizony. Nicméně my jsme se nedozvěděli, co konkrétně chtělo TSMC připravit doma a následně zaslat do USA.

Co se týče pracovní síly, zde jde dle očekávání i o soupeření s firmou Intel, která u arizonského Chandleru připravuje rozšíření svých vlastních kapacit, a to s investicí 20 miliard dolarů. Jde o továrny nacházející se pouze 50 km u nové továrny TSMC a my jsme se již věnovali tématu střetu pracovních kultur a tomu, že společnost TSMC nejspíše bude od amerických zaměstnanců očekávat přece jen vyšší nasazení, než na jaké jsou zvyklí. Ovšem právě kvůli tomu, že se o ně bude přetahovat s Intelem a potenciálně i se Samsungem, lze očekávat, že bude muset na svých požadavcích značně slevit. Klíčoví by pak mohli být zaměstnanci, které si TSMC může vzít ve své domovině.



