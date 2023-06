Americké Sakuu začíná licencovat své solid-state akumulátory vyráběné 3D tiskem

Sakuu jsme Li-Metal Cypress a nabízí licenci na její využití dalšími partnery. Vývoj chemického složení článku bylo dokončen a společnosti se povedlo překonat i problémy s vysokou reaktivitou lithia a pevný elektrolyt by měl zajistit vysokou bezpečnost a nehořlavost článků (baterie prošly testem propíchnutí hřebíkem, vysokými teplotami, zatopením vodou, extrémním vybitím a dalšími). Bezpečnost zahrnuje i ochranu článků a novými přístupy k teplotnímu managementu. Tato generace už může využívat i plánovaného 3D tisku, tato aditivní technologie nese jméno Kavian. Ta bude partnerům k dispozici později.

O společnostijsme psali v minulém roce , kdy nabízela vzorky svých solid-state akumulátorů s anodou z kovového lithia, přičemž se u nové generace měl využívat 3D tisk. Doba pokročila a výroba je připravena. Společnost nyní uvádí svou technologiia nabízí licenci na její využití dalšími partnery. Vývoj chemického složení článku bylo dokončen a společnosti se povedlo překonat i problémy s vysokou reaktivitou lithia a pevný elektrolyt by měl zajistit vysokou bezpečnost a nehořlavost článků (baterie prošly testem propíchnutí hřebíkem, vysokými teplotami, zatopením vodou, extrémním vybitím a dalšími). Bezpečnost zahrnuje i ochranu článků a novými přístupy k teplotnímu managementu. Tato generace už může využívat i plánovaného 3D tisku, tato aditivní technologie nese jméno Kavian. Ta bude partnerům k dispozici později.

Bohužel stále o akumulátorech nemáme podrobnější údaje. Zatímco loni výrobce hovořil o tom, že baterie by mají objemovou energetickou hustotu přes 800 Wh/l a letos v prosinci by mělo být dosaženo dokonce 1200 Wh/l, faktem je, že nyní představené články mají "jen" 750 Wh/l. Touto hodnotou se vyrovnají dnešním nejlepším klasickým lithiovým článkům s grafitovou anodou. Jinak řečeno, jsou zhruba na úrovni dnešních technologií, což není žádná revoluce, kterou bychom očekávali, na druhou stranu rozhodně nejde o špatné číslo. Každopádně nová verze plánu posunula hodnotu 1200 Wh/l z roku 2023 až na rok 2025. Problémem ale je, že zásadním problémem pro elektromobilitu není až tak objemová, jako spíše hmotnostní energetická hustota (ve Wh/kg). A o té Sakuu nemluvilo tehdy a nemluví ani teď. Asi není až tak dobrá. Také víme, že nárazově se baterie může vybíjet až s 8 C, dlouhodobě je pak maximem 3 C.

Od letošního nebo příštího roku by se měly vyrábět bateriové moduly Aspen, přičemž by se o výrobu zasadili jiní partneři. Letos se má také začít s licencováním baterií Cypress a od roku 2025 chce firma nabízet řešení Kavian pro jejich 3D tisk.