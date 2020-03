Američtí výrobci čipů chtějí dále fungovat jako nezbytní pro boj s pandemií

Americkou vládu oslovila Semiconductor Industry Association, která argumentuje, že technologie je už nedílnou součástí lidského života a omezující opatření, která vstupují v platnost, by mohla mít závažné dopady na dodávky elektroniky a příslušné globální řetězce. Výrobci čipů tak žádají americkou vládu nejen o to, aby umožnila pokračování jejich výroby, ale i o to, aby jim v tom aktivně pomohla.

Semiconductor Industry Association (SIA) se tak snaží konkrétně i zástupce federální vlády, kteří nařizují uzavírání provozů, přesvědčovat, že továrny firem jako Micron a Intel jsou naprosto nezbytné pro výrobu produktů, které přímo pomáhají v celkovém boji proti nákaze a ekonomickému úpadku. Jde o výrobu počítačů a datových center či obecně hardwaru, který umožní lidem pracovat z domovů a komunikovat spolu. A nejde pouze o to, je to také elektronika pro zdravotnická zařízení, energetické systémy, logistiku, atd.

Prezident SIA John Neuffer tak volá po změně přístupu od Homeland Security, aby byla podpořena produkce, která umožní nezbytnou digitalizaci služeb v průběhu příštích týdnů a měsíců. Velice také poukazuje na to, že tzv. cleanroom části továren, jsou v dnešní době už vysoce automatizovány, čili v nich pracuje jen málo lidí, kteří navíc obvykle nejsou ve skupinách, mají ochranné obleky a pohybují se v prostředí čištěném pomocí výkonných filtračních systémů, jež dokáží ze vzduchu zachycovat i částečky velké jen 0,1 mikrometru. Na koronavirus s průměrem 0,125 mikrometru by tak měly stačit také, tudíž si lze těžko představit vhodnější prostředí pro práci v továrně v době pandemie.

Výrobci čipů navíc uplatňují i přísný protokol týkající se kontaminace, který může být v případě potřeby ještě zpřísněn, jak ostatně už ukázaly i podobné provozy v Jižní Koreji a v Číně, v nichž byla výroba nepřerušena po celou dobu.

Společnosti jako Micron a Intel tím pochopitelně sledují vlastní ekonomické zájmy, ale mají bezpochyby pravdu v tom, že ze všech průmyslových provozů mají nejlepší předpoklady k tomu, jak dále fungovat a neohrozit zdraví svých pracovníků. Vedle toho je pravda i to, že v této době se na západních trzích zvyšuje poptávka po hardwaru, a to jak v případě osobních počítačů, tak i serverů a síťových zařízení. Když se ovšem Covid-19 šířil jen v Číně a přilehlých zemích, mluvilo se spíše o poklesu poptávky, což bude dáno rozdíly mezi trhy práce i stylem nakupování.

