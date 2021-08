Amiga A500 se vrací v podobě minikonzole

Commodore A500 byla první "levnou" verzí řady počítačů Amiga, přičemž obsahovala stejnou hlavní výbavu jako velká Amiga A1000, čili procesor Motorola 68000 i grafický a zvukový koprocesor. Přišla ve své době na 700 dolarů, které pochopitelně v roce 1987 měly zcela jinou (cca dvojnásobnou) hodnotu než dnes, takže proto jsme nahoře použili uvozovky.

A500 přišla na trh v době, kdy se začaly vzmáhat počítače PC, které už na začátku 90. let získaly v domácnostech silné zastoupení, což se nakonec stalo osudným i počítačům Amiga. Model A500 byl z nabídky odstraněn v roce 1991, ale pak tu byly ještě modely A500 Plus, A600 a nakonec ještě přišla řada na A1200, než se firma Commodore složila a zbankrotovala.





A500 Mini (či dle výrobce THEA500 Mini) přichází jako připomínka té doby, ovšem označen Mini tu skutečně není jen tak, jak je vidět na snímku z poměru velikostí mezi konzolí a gamepadem či myší. Klávesnice tu tak je asi pouze na okrasu, ale aspoň dostaneme možnost zapojit USB klávesnici.

Minikonzole zvládne emulovat A500, A600 i A1200 (ECS/OCS/AGA), má výstup na 720p 50/60 Hz displej, aktualizovatelný firmware a také oficiálně nabízí možnost přidat si do nabídky vlastní hry. Těch je tu od výroby v paměti konzole celkem 25 a dále dostaneme USB myš i gamepad v retro stylu, HDMI kabel, napájecí USB-C kabel a manuál.

Z oněch 25 her bylo ale prozrazeno pouze 12, a to konkrétně Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director's Cut, Zool: Ninja Of The ''Nth'' Dimension.

Retro Games budou svou THEA500 Mini nabízet za 130 eur, ovšem až někdy od začátku příštího roku.

